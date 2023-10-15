Курганский суд вернул в полицию дела о живодерстве, о котором упоминала Мизулина

16 октября 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Дело о курганских мучителях енотовидной собаки вернули следствию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области суд вернул два уголовных дела о жестоком обращении с животными следственным органам УВД. Обвинению необходимо доработать материалы об издевательстве молодых людей над енотовидной собакой, о котором ранее заявляла общественный деятель, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Информация о решении появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 245 ч.2 п.п.а,г УК РФ (жестокое обращение с животным группой лиц с публичной демонстрацией). Результат: дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — информирует сайт Альменевского районного суда. Дела в отношении двух молодых человек, издевавшихся над енотовидной собакой и выложивших в сеть запись, вернули следователям УВД. Редакция обратилась в суд, чтобы узнать причины возврата дел следователям полиции. В суде пояснили, что сотрудник следственного отдела ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и вынесении штрафа обвиняемым. Однако судьи районного суда отклонили эти заявления и вернули дела в полицию. «Возвращено руководителю следственного органа в связи с тем, что сведения об участии лиц в совершенном преступлении, указанные в ходатайствах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела», — уточнили в пресс-службе суда. Ранее URA.RU сообщало, что Мизулина сообщила о возбуждении уголовных дел на участников издевательства над животным. Группа молодых людей поймала енотовидную собаку и издевалась над зверем. После этого видеозапись выложили в интернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области суд вернул два уголовных дела о жестоком обращении с животными следственным органам УВД. Обвинению необходимо доработать материалы об издевательстве молодых людей над енотовидной собакой, о котором ранее заявляла общественный деятель, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Информация о решении появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Ст. 245 ч.2 п.п.а,г УК РФ (жестокое обращение с животным группой лиц с публичной демонстрацией). Результат: дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — информирует сайт Альменевского районного суда. Дела в отношении двух молодых человек, издевавшихся над енотовидной собакой и выложивших в сеть запись, вернули следователям УВД. Редакция обратилась в суд, чтобы узнать причины возврата дел следователям полиции. В суде пояснили, что сотрудник следственного отдела ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и вынесении штрафа обвиняемым. Однако судьи районного суда отклонили эти заявления и вернули дела в полицию. «Возвращено руководителю следственного органа в связи с тем, что сведения об участии лиц в совершенном преступлении, указанные в ходатайствах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела», — уточнили в пресс-службе суда. Ранее URA.RU сообщало, что Мизулина сообщила о возбуждении уголовных дел на участников издевательства над животным. Группа молодых людей поймала енотовидную собаку и издевалась над зверем. После этого видеозапись выложили в интернет.