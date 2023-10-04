04 октября 2023

Мизулина: против курганцев, издевавшихся над енотом, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Питомник для енотов «Енотобум». Пермь, енот
На курганских живодеров, избивавших енота, возбудили уголовное дело Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета», общественный деятель Екатерина Мизулина заявила о том, что двоих жителей Курганской области возбуждено уголовное дело за издевательство над енотом. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее общественницей было направлено обращение по факту живодерства над животным.

«Получили ответ от Следственного департамента МВД в связи с живодерами, издевавшимися над енотом. В отношении двух жителей Курганской области возбуждено уголовное дело», — написала Мизулина.

Ранее в telegram-канал Shot сообщал, что три живодера из Курганской области издевались над енотом. Животное избивали поленом и снимали весь процесс на видео. После того как ролик с издевательством появился в интернете живодеров задержали. Информацию об их аресте подтверждали в полиции.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU данный факт подтвердили. «Следственными органами возбуждено уголовное по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 статьи 245 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

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Глава «Лиги безопасного интернета», общественный деятель Екатерина Мизулина заявила о том, что двоих жителей Курганской области возбуждено уголовное дело за издевательство над енотом. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее общественницей было направлено обращение по факту живодерства над животным. «Получили ответ от Следственного департамента МВД в связи с живодерами, издевавшимися над енотом. В отношении двух жителей Курганской области возбуждено уголовное дело», — написала Мизулина. Ранее в telegram-канал Shot сообщал, что три живодера из Курганской области издевались над енотом. Животное избивали поленом и снимали весь процесс на видео. После того как ролик с издевательством появился в интернете живодеров задержали. Информацию об их аресте подтверждали в полиции. В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU данный факт подтвердили. «Следственными органами возбуждено уголовное по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 статьи 245 УК РФ», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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