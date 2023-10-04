Мизулина: против курганцев, издевавшихся над енотом, возбудили уголовное дело

Глава «Лиги безопасного интернета», общественный деятель Екатерина Мизулина заявила о том, что двоих жителей Курганской области возбуждено уголовное дело за издевательство над енотом. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее общественницей было направлено обращение по факту живодерства над животным.
«Получили ответ от Следственного департамента МВД в связи с живодерами, издевавшимися над енотом. В отношении двух жителей Курганской области возбуждено уголовное дело», — написала Мизулина.
Ранее в telegram-канал Shot сообщал, что три живодера из Курганской области издевались над енотом. Животное избивали поленом и снимали весь процесс на видео. После того как ролик с издевательством появился в интернете живодеров задержали. Информацию об их аресте подтверждали в полиции.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU данный факт подтвердили. «Следственными органами возбуждено уголовное по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 статьи 245 УК РФ», — сообщили в ведомстве.
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