Мизулина: против курганцев, издевавшихся над енотом, возбудили уголовное дело

05 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

На курганских живодеров, избивавших енота, возбудили уголовное дело Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета», общественный деятель Екатерина Мизулина заявила о том, что двоих жителей Курганской области возбуждено уголовное дело за издевательство над енотом. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее общественницей было направлено обращение по факту живодерства над животным. «Получили ответ от Следственного департамента МВД в связи с живодерами, издевавшимися над енотом. В отношении двух жителей Курганской области возбуждено уголовное дело», — написала Мизулина. Ранее в telegram-канал Shot сообщал, что три живодера из Курганской области издевались над енотом. Животное избивали поленом и снимали весь процесс на видео. После того как ролик с издевательством появился в интернете живодеров задержали. Информацию об их аресте подтверждали в полиции. В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU данный факт подтвердили. «Следственными органами возбуждено уголовное по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 статьи 245 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Глава «Лиги безопасного интернета», общественный деятель Екатерина Мизулина заявила о том, что двоих жителей Курганской области возбуждено уголовное дело за издевательство над енотом. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее общественницей было направлено обращение по факту живодерства над животным. «Получили ответ от Следственного департамента МВД в связи с живодерами, издевавшимися над енотом. В отношении двух жителей Курганской области возбуждено уголовное дело», — написала Мизулина. Ранее в telegram-канал Shot сообщал, что три живодера из Курганской области издевались над енотом. Животное избивали поленом и снимали весь процесс на видео. После того как ролик с издевательством появился в интернете живодеров задержали. Информацию об их аресте подтверждали в полиции. В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU данный факт подтвердили. «Следственными органами возбуждено уголовное по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 статьи 245 УК РФ», — сообщили в ведомстве.