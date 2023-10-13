В Свердловской области введут значительные льготы для кинотеатров

Свердловские кинотеатры подключат к патентной системе налогообложения

В перечень войдут: деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Свердловской области предложило расширить перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Предприниматели, распространяющие кинофильмы, видеофильмы и ТВ-программы смогут платить только фиксированную стоимость патента, освободившись от НДС, налога на имущество и НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

«Перечень [видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения] предлагается дополнить таким видом как деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина. Также законопроект предусматривает важные изменения, направленные на снижение налоговой нагрузки.

Инициатива предполагает уменьшение в два раза размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода при применении патентной системы для отдельных видов бизнеса. В это предложение не входят города-миллионники Свердловской области.