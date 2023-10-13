В Свердловской области введут значительные льготы для кинотеатров

Свердловские кинотеатры подключат к патентной системе налогообложения
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Открытие кинотеатров после карантина. Первые просмотры. Тюмень, кинотеатр, кинозал, кино
В перечень войдут: деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Фото:

Правительство Свердловской области предложило расширить перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Предприниматели, распространяющие кинофильмы, видеофильмы и ТВ-программы смогут платить только фиксированную стоимость патента, освободившись от НДС, налога на имущество и НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

«Перечень [видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения] предлагается дополнить таким видом как деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина. Также законопроект предусматривает важные изменения, направленные на снижение налоговой нагрузки.

Инициатива предполагает уменьшение в два раза размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода при применении патентной системы для отдельных видов бизнеса. В это предложение не входят города-миллионники Свердловской области.

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Правительство Свердловской области предложило расширить перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Предприниматели, распространяющие кинофильмы, видеофильмы и ТВ-программы смогут платить только фиксированную стоимость патента, освободившись от НДС, налога на имущество и НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. «Перечень [видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения] предлагается дополнить таким видом как деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина. Также законопроект предусматривает важные изменения, направленные на снижение налоговой нагрузки. Инициатива предполагает уменьшение в два раза размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода при применении патентной системы для отдельных видов бизнеса. В это предложение не входят города-миллионники Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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