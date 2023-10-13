В Дубае экстренно сел самолет, который летел в Москву 13 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + Самолет «Аэрофлота» летел в Москву, но экстренно сел в аэропорту в Дубае Фото: Сергей Леонов © URA.RU Самолет из Мальдив, который летел в Москву, экстренно сел в аэропорту Дубая. Об этом сообщают пассажиры борта. «Самолет „Аэрофлота“ экстренно сел в Дубае. По предварительным данным, одной из пассажирок стало плохо, у нее подозрение на инсульт», — передает информацию портал MSK1. Отмечается, что борт все еще находится в Дубае, а пассажиры больше часа ждут вылета. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлот». Ответ ожидается. Самолет из Мальдив, который летел в Москву, экстренно сел в аэропорту Дубая. Об этом сообщают пассажиры борта. «Самолет „Аэрофлота“ экстренно сел в Дубае. По предварительным данным, одной из пассажирок стало плохо, у нее подозрение на инсульт», — передает информацию портал MSK1. Отмечается, что борт все еще находится в Дубае, а пассажиры больше часа ждут вылета. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлот». Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям