В Дубае экстренно сел самолет, который летел в Москву

Самолет «Аэрофлота» летел в Москву, но экстренно сел в аэропорту в Дубае
Самолет из Мальдив, который летел в Москву, экстренно сел в аэропорту Дубая. Об этом сообщают пассажиры борта.
«Самолет „Аэрофлота“ экстренно сел в Дубае. По предварительным данным, одной из пассажирок стало плохо, у нее подозрение на инсульт», — передает информацию портал MSK1. Отмечается, что борт все еще находится в Дубае, а пассажиры больше часа ждут вылета.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлот». Ответ ожидается.
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