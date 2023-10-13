В Дубае экстренно сел самолет, который летел в Москву

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Самолет «Аэрофлота» летел в Москву, но экстренно сел в аэропорту в Дубае Фото:

Самолет из Мальдив, который летел в Москву, экстренно сел в аэропорту Дубая. Об этом сообщают пассажиры борта.

«Самолет „Аэрофлота“ экстренно сел в Дубае. По предварительным данным, одной из пассажирок стало плохо, у нее подозрение на инсульт», — передает информацию портал MSK1. Отмечается, что борт все еще находится в Дубае, а пассажиры больше часа ждут вылета.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлот». Ответ ожидается.

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Самолет из Мальдив, который летел в Москву, экстренно сел в аэропорту Дубая. Об этом сообщают пассажиры борта. «Самолет „Аэрофлота“ экстренно сел в Дубае. По предварительным данным, одной из пассажирок стало плохо, у нее подозрение на инсульт», — передает информацию портал MSK1. Отмечается, что борт все еще находится в Дубае, а пассажиры больше часа ждут вылета. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлот». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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