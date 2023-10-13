Путин отреагировал на возвращение олигарха Фридмана

Президент РФ Владимир Путин порассуждал о релокантах, которые критикуют Россию. В частности, о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» Михаиле Фридмане. Он не видит в словах с критикой ничего аморального. В данном случае вопрос заключается в действиях, за которые человек должен нести ответственность. Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.
«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это зависит от всех. У нас свободная страна, нет никаких ограничений. Здесь я не вижу ничего аморального, вопрос в действиях. Если действия нарушают законы, каждый должен за это отвечать», — заявил Путин на
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