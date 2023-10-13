Путин отреагировал на возвращение олигарха Фридмана

Путин: Фридмана будет нести ответственность за свои действия

Путин не видит в словах релокантов ничего аморального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин порассуждал о релокантах, которые критикуют Россию. В частности, о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» Михаиле Фридмане. Он не видит в словах с критикой ничего аморального. В данном случае вопрос заключается в действиях, за которые человек должен нести ответственность. Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.