Путин раскрыл, с кем «сообразил на троих» в свой день рождения

Путин в свой день рождения «сообразил на троих» с Токаевым и Мирзеевым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года Фото:

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию рассказал, с кем провел свой день рождения. По его словам 7 октября с ним на обеде были президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, которые находились в России с рабочим визитом.

«Они [Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев] остались на 7-е число на обед. Ну мы с ними втроем посидели, только втроем, сообразили на троих», — рассказал Владимир Путин. 7 октября президенту России исполнился 71 год. URA.RU вело прямую трансляцию с выступления Путина на Rutube.

В начале октября Токаев и Мирзеев находились в России. Тогда обсуждался вопрос поставок газа в Узбекистан через Казахстан. По итогам переговоров газ был запущен, как подметил Путин, к началу отопительного сезона. Эксперты отмечали, что новый газопровод сможет компенсировать утрату европейского рынка.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию рассказал, с кем провел свой день рождения. По его словам 7 октября с ним на обеде были президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, которые находились в России с рабочим визитом. «Они [Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев] остались на 7-е число на обед. Ну мы с ними втроем посидели, только втроем, сообразили на троих», — рассказал Владимир Путин. 7 октября президенту России исполнился 71 год. URA.RU вело прямую трансляцию с выступления Путина на Rutube. В начале октября Токаев и Мирзеев находились в России. Тогда обсуждался вопрос поставок газа в Узбекистан через Казахстан. По итогам переговоров газ был запущен, как подметил Путин, к началу отопительного сезона. Эксперты отмечали, что новый газопровод сможет компенсировать утрату европейского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...