Путин раскрыл, с кем «сообразил на троих» в свой день рождения

Путин в свой день рождения «сообразил на троих» с Токаевым и Мирзеевым

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию рассказал, с кем провел свой день рождения. По его словам 7 октября с ним на обеде были президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, которые находились в России с рабочим визитом.

«Они [Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев] остались на 7-е число на обед. Ну мы с ними втроем посидели, только втроем, сообразили на троих», — рассказал Владимир Путин. 7 октября президенту России исполнился 71 год. URA.RU вело прямую трансляцию с выступления Путина на Rutube .

В начале октября Токаев и Мирзеев находились в России. Тогда обсуждался вопрос поставок газа в Узбекистан через Казахстан. По итогам переговоров газ был запущен, как подметил Путин, к началу отопительного сезона. Эксперты отмечали, что новый газопровод сможет компенсировать утрату европейского рынка.