Путин дал старт поставкам газа в Узбекистан через Казахстан

07 октября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин запустил поставку газа в Узбекистан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал старт запуску поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Российский лидер также поблагодарил работников «Газпрома» за их работу. Статья по теме Путин готовится к запуску нового газопровода «Газ подан, все системы работают штатно», — заявил один из сотрудников «Газпрома» по видеосвязи с Владимиром Путиным. «Всем спасибо за вашу работу», — сказал глава государства сотрудникам. Также Путин уточнил, что намерен в скором времени обсудить с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Мирзиеевым перспективы дальнейшего сотрудничества. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24».

Президент России Владимир Путин дал старт запуску поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Российский лидер также поблагодарил работников «Газпрома» за их работу. «Газ подан, все системы работают штатно», — заявил один из сотрудников «Газпрома» по видеосвязи с Владимиром Путиным. «Всем спасибо за вашу работу», — сказал глава государства сотрудникам. Также Путин уточнил, что намерен в скором времени обсудить с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Мирзиеевым перспективы дальнейшего сотрудничества. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24».