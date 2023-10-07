Путин дал старт поставкам газа в Узбекистан через Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Шовкат Мирзиёев на совместном заявлении в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин запустил поставку газа в Узбекистан Фото:

Президент России Владимир Путин дал старт запуску поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Российский лидер также поблагодарил работников «Газпрома» за их работу.

Статья по теме
Путин готовится к запуску нового газопровода

«Газ подан, все системы работают штатно», — заявил один из сотрудников «Газпрома» по видеосвязи с Владимиром Путиным. «Всем спасибо за вашу работу», — сказал глава государства сотрудникам.

Также Путин уточнил, что намерен в скором времени обсудить с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Мирзиеевым перспективы дальнейшего сотрудничества. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин дал старт запуску поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Российский лидер также поблагодарил работников «Газпрома» за их работу. «Газ подан, все системы работают штатно», — заявил один из сотрудников «Газпрома» по видеосвязи с Владимиром Путиным. «Всем спасибо за вашу работу», — сказал глава государства сотрудникам. Также Путин уточнил, что намерен в скором времени обсудить с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Мирзиеевым перспективы дальнейшего сотрудничества. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...