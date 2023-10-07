Путин дал старт поставкам газа в Узбекистан через Казахстан

Владимир Путин запустил поставку газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин дал старт запуску поставок газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Российский лидер также поблагодарил работников «Газпрома» за их работу.
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«Газ подан, все системы работают штатно», — заявил один из сотрудников «Газпрома» по видеосвязи с Владимиром Путиным. «Всем спасибо за вашу работу», — сказал глава государства сотрудникам.
Также Путин уточнил, что намерен в скором времени обсудить с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Мирзиеевым перспективы дальнейшего сотрудничества. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия-24».
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