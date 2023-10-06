Путин готовится к запуску нового газопровода

Это частично компенсирует утрату европейского рынка

06 октября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Президенты России и Узбекистана готовятся запустить новый газопровод Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готовится к запуску нового газопровода. Он направлен уже не в сторону Европы, а — в Центральную Азию. Российский газ будет поступать транзитом через Казахстан в Узбекистан. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым 6 октября заявил, что этот проект повысит энергетическую безопасность региона. Но это, как сказали URA.RU эксперты, не станет «политическим оружием» РФ в отношениях с соседом по СНГ. Лидеры России и Узбекистана встретились в Кремле. Сначала поговорили один на один, после — в расширенном составе, с участием министров, руководителей федеральных структур. О чем говорили, а, главное, о чем договорились, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев сами рассказали журналистам. У президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 7 октября будет возможность не только вместе с российским лидером запустить новый газопровод, но и лично поздравить Владимира Путина с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Их совместному заявлению об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства предшествовал обмен подписанными с двух сторон документами. Всего таких документов на уровне правительств девять. «Наши отношения развиваются весьма успешно, и мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических, в таком направлении и действуем», — заявил Путин. Он отметил, что на рынке Узбекистана работают три тысячи компаний с российским участием, а 700 узбекских компаний — на рынке России. Это партнерство будет расширяться. И один из крупнейших проектов стартует уже 7 октября. Лидеры РФ, Узбекистана и Казахстана вместе запустят новый трубопровод, по которому российский газ пойдет в Узбекистан. В энергетической сфере проект нового газопровода не единственный: министры договорились о широком сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин напомнил, что об этом он, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев договорились несколько месяцев назад. «В очень короткие сроки совместно с Казахстаном и Узбекистаном были созданы условия для таких поставок. Поступать газ будет как транзитом через Казахстан, так и часть — из Казахстана. Этот важный проект будет способствовать энергетической безопасности Узбекистана и Казахстана, а также всего Центрально-Азиатского региона», — заявил Путин. Мирзиеев, в свою очередь, называл этот проект стратегическим. Он также отметил, что на переговорах стороны договорились о «модернизации энергетической инфраструктуры и расширении сотрудничества в нефтегазовой отрасли». Президент РФ Владимир Путин показал, что за связи с Узбекистаном Россия будет держаться по всем направлениям — от политико-экономических до гуманитарных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тема поставки газа из России через Казахстан в Узбекистан возникла в ноябре 2022 года. Тогда президент Путин предложил создать тройственный союз, чтобы обеспечить бесперебойные поставки природного газа в Центрально-Азиатские республики. Накануне, на Валдайском форуме, Путин объявил, что поставки в Узбекистан вот-вот начнутся. Сегодня он назвал конкретную дату, которая совпала с его днем рождения. Это решение эксперты называют, с одной стороны, экономическим, с другой — политическим. Дело в том, что в свете растущего внимания к регионам Центральной Азии со стороны Запада, попыток ослабить связи этих стран с Россией со стороны США и Великобритании, власти РФ вынуждены предлагать новые варианты сотрудничества. Поставки в бывшие союзные республики отчасти заместят потери, которые возникли после терактов на «Северных потоках» и утраты европейского рынка, говорят эксперты. Начало поставок российского природного газа в Узбекистан — это первая фаза реализации проекта по созданию тройственного газового союза, комментирует заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Валдайского клуба Алексей Гривач. По словам эксперта, этот союз России позволит развивать не только поставки в соседние республики, но и «транзит на другие рынки». «Зимой эти страны испытывают острый дефицит газа, поэтому даже на начальном этапе решается стратегически важная для этих стран задача по укреплению энергетической безопасности», — пояснил Гривач. От прихода в Узбекистан российского газа выиграет и бизнес, и население, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Об энергетическом кризисе, который случился в Узбекистане, как и еще в ряде стран Центральной Азии, в отопительный сезон 2022—2023 годов, говорят и другие эксперты. В разговоре с URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко обратила внимание на то, что это обернулось для энергетики Узбекистана серьезным кризисом и социальным недовольством. «Тогда было очень холодно, инфраструктура не выдерживала морозы — лопались трубы. Население требовало отставок чиновников. С подобной ситуацией Ташкент ранее не сталкивался. На этом фоне возникла тема модернизации инфраструктуры, прежде всего, речь шла о газоснабжении — основном топливе для домохозяйств и промышленных предприятий», — отметила Войко. То, что президентам России и Узбекистана удалось договориться об условиях поставок (а это, очевидно, долгосрочный проект, и партнерам предоставлены хорошие скидки), замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев называет успехом для обеих сторон. Президент Путин, полагает политолог, убедил руководство Узбекистана, что «газ для России — это не политическое оружие». «А ведь именно так это преподносит Запад. Путин объяснил, что это не так и что создание мощной газовой инфраструктуры в Узбекистане — это необходимость. Это дает республике шанс на экономический подъем, качественный рост промышленного производства», — объяснил Суздальцев. Новость по теме В Кремле объяснили, зачем нужен газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном По словам эксперта, это выгодно и отечественному бизнесу: чтобы российские компании в Узбекистане и дальше могли развиваться, им нужна не только рабочая сила, но и стабильная энергосистема. «Но это не говорит о том, что Путин пытается поставить Узбекистан в зависимость от российского газа. Клиент и поставщик в равной степени зависят друг от друга. Это взаимовыгодное сотрудничество», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия готовится к запуску нового газопровода. Он направлен уже не в сторону Европы, а — в Центральную Азию. Российский газ будет поступать транзитом через Казахстан в Узбекистан. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым 6 октября заявил, что этот проект повысит энергетическую безопасность региона. Но это, как сказали URA.RU эксперты, не станет «политическим оружием» РФ в отношениях с соседом по СНГ. Лидеры России и Узбекистана встретились в Кремле. Сначала поговорили один на один, после — в расширенном составе, с участием министров, руководителей федеральных структур. О чем говорили, а, главное, о чем договорились, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев сами рассказали журналистам. Их совместному заявлению об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства предшествовал обмен подписанными с двух сторон документами. Всего таких документов на уровне правительств девять. «Наши отношения развиваются весьма успешно, и мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических, в таком направлении и действуем», — заявил Путин. Он отметил, что на рынке Узбекистана работают три тысячи компаний с российским участием, а 700 узбекских компаний — на рынке России. Это партнерство будет расширяться. И один из крупнейших проектов стартует уже 7 октября. Лидеры РФ, Узбекистана и Казахстана вместе запустят новый трубопровод, по которому российский газ пойдет в Узбекистан. Путин напомнил, что об этом он, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев договорились несколько месяцев назад. «В очень короткие сроки совместно с Казахстаном и Узбекистаном были созданы условия для таких поставок. Поступать газ будет как транзитом через Казахстан, так и часть — из Казахстана. Этот важный проект будет способствовать энергетической безопасности Узбекистана и Казахстана, а также всего Центрально-Азиатского региона», — заявил Путин. Мирзиеев, в свою очередь, называл этот проект стратегическим. Он также отметил, что на переговорах стороны договорились о «модернизации энергетической инфраструктуры и расширении сотрудничества в нефтегазовой отрасли». Тема поставки газа из России через Казахстан в Узбекистан возникла в ноябре 2022 года. Тогда президент Путин предложил создать тройственный союз, чтобы обеспечить бесперебойные поставки природного газа в Центрально-Азиатские республики. Накануне, на Валдайском форуме, Путин объявил, что поставки в Узбекистан вот-вот начнутся. Сегодня он назвал конкретную дату, которая совпала с его днем рождения. Это решение эксперты называют, с одной стороны, экономическим, с другой — политическим. Дело в том, что в свете растущего внимания к регионам Центральной Азии со стороны Запада, попыток ослабить связи этих стран с Россией со стороны США и Великобритании, власти РФ вынуждены предлагать новые варианты сотрудничества. Поставки в бывшие союзные республики отчасти заместят потери, которые возникли после терактов на «Северных потоках» и утраты европейского рынка, говорят эксперты. Начало поставок российского природного газа в Узбекистан — это первая фаза реализации проекта по созданию тройственного газового союза, комментирует заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Валдайского клуба Алексей Гривач. Об энергетическом кризисе, который случился в Узбекистане, как и еще в ряде стран Центральной Азии, в отопительный сезон 2022—2023 годов, говорят и другие эксперты. В разговоре с URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко обратила внимание на то, что это обернулось для энергетики Узбекистана серьезным кризисом и социальным недовольством. «Тогда было очень холодно, инфраструктура не выдерживала морозы — лопались трубы. Население требовало отставок чиновников. С подобной ситуацией Ташкент ранее не сталкивался. На этом фоне возникла тема модернизации инфраструктуры, прежде всего, речь шла о газоснабжении — основном топливе для домохозяйств и промышленных предприятий», — отметила Войко. То, что президентам России и Узбекистана удалось договориться об условиях поставок (а это, очевидно, долгосрочный проект, и партнерам предоставлены хорошие скидки), замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев называет успехом для обеих сторон. Президент Путин, полагает политолог, убедил руководство Узбекистана, что «газ для России — это не политическое оружие». «А ведь именно так это преподносит Запад. По словам эксперта, это выгодно и отечественному бизнесу: чтобы российские компании в Узбекистане и дальше могли развиваться, им нужна не только рабочая сила, но и стабильная энергосистема. «Но это не говорит о том, что Путин пытается поставить Узбекистан в зависимость от российского газа. Клиент и поставщик в равной степени зависят друг от друга. Это взаимовыгодное сотрудничество», — резюмировал политолог.