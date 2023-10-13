Дюжаррик: Израиль не позволил провести в сектор Газа ни капли воды

13 октября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Израиль оставил сектор Газа без воды Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Со среды Газа отключена от электричества, а больницы получают его лишь на несколько часов в день. Также в Газу не доставляется помощь из-за закрытых погранпереходов. Коллеги из БАПОР сообщают, что не смогли провезти даже каплю воды», — рассказал Дюжаррик. Его слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что армия Израиля провела несколько рейдов в секторе Газа. По информации из telegram-канала ЦАХАЛа, это было необходимо для ликвидации угрозы со стороны палестинского движения ХАМАС и для поиска заложников. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября.

В сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, а больницы получают электричество лишь на несколько часов в день. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Со среды Газа отключена от электричества, а больницы получают его лишь на несколько часов в день. Также в Газу не доставляется помощь из-за закрытых погранпереходов. Коллеги из БАПОР сообщают, что не смогли провезти даже каплю воды», — рассказал Дюжаррик. Его слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что армия Израиля провела несколько рейдов в секторе Газа. По информации из telegram-канала ЦАХАЛа, это было необходимо для ликвидации угрозы со стороны палестинского движения ХАМАС и для поиска заложников. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября.