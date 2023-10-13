Армия Израиля вошла в сектор Газа пехотой и танками

Армия Израиля провела в секторе Газа рейды по поиску заложников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Израильская армия вошла в сектор Газа, однако это еще не наземная операция Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ЦАХАЛ (армия Израиля) провела несколько рейдов в секторе Газа. Во время них использовалась пехота и танки. Об этом сообщает Fox News.

«Армия обороны Израиля сообщила, что ее пехота и танки вошли в сектор Газа в пятницу для проведения локальных рейдов», — передает Fox News. Отмечается, что это не является наземной операцией.

В telegram-канале ЦАХАЛа заявили, что военные провели рейды для того, чтобы ликвидировать угрозу от палестинского движения ХАМАС и найти заложников. По заявлению Минобороны Израиля, рейды прошли успешно.

Ранее в армии Израиля сообщили, что страна планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Для этого ЦАХАЛ призвал жителей региона покинуть свои дома. В ООН уже осудили эти сообщения, отметив, что переселение большого числа жителей создать гуманитарную катастрофу.

ЦАХАЛ рискует столкнуться с войной на два фронта из-за своей наземной операции. Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» заявило, что готово вмешаться в конфликт.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦАХАЛ (армия Израиля) провела несколько рейдов в секторе Газа. Во время них использовалась пехота и танки. Об этом сообщает Fox News. «Армия обороны Израиля сообщила, что ее пехота и танки вошли в сектор Газа в пятницу для проведения локальных рейдов», — передает Fox News. Отмечается, что это не является наземной операцией. В telegram-канале ЦАХАЛа заявили, что военные провели рейды для того, чтобы ликвидировать угрозу от палестинского движения ХАМАС и найти заложников. По заявлению Минобороны Израиля, рейды прошли успешно. Ранее в армии Израиля сообщили, что страна планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Для этого ЦАХАЛ призвал жителей региона покинуть свои дома. В ООН уже осудили эти сообщения, отметив, что переселение большого числа жителей создать гуманитарную катастрофу. ЦАХАЛ рискует столкнуться с войной на два фронта из-за своей наземной операции. Дело в том, что ливанское движение «Хезболла» заявило, что готово вмешаться в конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...