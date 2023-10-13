Wildberries отменил комиссии при оплате Visa и Mastercard

14 октября 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Маркетплейс также вернет деньги клиентам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры отменила введенную в начале октября комиссию в размере 3% при оплате товаров картами Mastercard и Visa. Теперь средства возвратят клиентам. «Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», — сообщили в компании, цитату приводит «Коммерсант». Также отмечается, что маркетплейс решил вернуть дополнительно удержанные деньги своим клиентам.

Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры отменила введенную в начале октября комиссию в размере 3% при оплате товаров картами Mastercard и Visa. Теперь средства возвратят клиентам. «Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», — сообщили в компании, цитату приводит «Коммерсант». Также отмечается, что маркетплейс решил вернуть дополнительно удержанные деньги своим клиентам.