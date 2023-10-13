13 октября 2023

Wildberries отменил комиссии при оплате Visa и Mastercard

© Служба новостей «URA.RU»
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Маркетплейс также вернет деньги клиентам Фото:

Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры отменила введенную в начале октября комиссию в размере 3% при оплате товаров картами Mastercard и Visa. Теперь средства возвратят клиентам.

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», — сообщили в компании, цитату приводит «Коммерсант». Также отмечается, что маркетплейс решил вернуть дополнительно удержанные деньги своим клиентам.

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Компания Wildberries после проверки Генпрокуратуры отменила введенную в начале октября комиссию в размере 3% при оплате товаров картами Mastercard и Visa. Теперь средства возвратят клиентам. «Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», — сообщили в компании, цитату приводит «Коммерсант». Также отмечается, что маркетплейс решил вернуть дополнительно удержанные деньги своим клиентам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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