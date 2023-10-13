13 октября 2023

JP: палестинцы зашли в еврейское религиозное поселение Маале-Михмас

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , военные, берцы
Палестинцы вошли в поселение Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

«Рано утром террористы проникли в Маале-Михмас. Это поселение на Западном берегу», — сказано в сообщении издания.

Газета Haaretz пишет, что мирных жителей поселения просят пройти в убежища и запереть все двери. Некоторые израильтяне взяты в плен, по вопросу их освобождения ведутся переговоры, передает телеканал 360.

Утром 7 апреля Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», объявленной палестинским движением ХАМАС. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить ответные удары. Также страна объявила о полной блокаде сектора, не поставляя туда воду, еду, электричество, топливо и медикаменты.

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Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. «Рано утром террористы проникли в Маале-Михмас. Это поселение на Западном берегу», — сказано в сообщении издания. Газета Haaretz пишет, что мирных жителей поселения просят пройти в убежища и запереть все двери. Некоторые израильтяне взяты в плен, по вопросу их освобождения ведутся переговоры, передает телеканал 360. Утром 7 апреля Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», объявленной палестинским движением ХАМАС. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить ответные удары. Также страна объявила о полной блокаде сектора, не поставляя туда воду, еду, электричество, топливо и медикаменты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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