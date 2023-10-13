JP: палестинцы зашли в еврейское религиозное поселение Маале-Михмас

Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.
«Рано утром террористы проникли в Маале-Михмас. Это поселение на Западном берегу», — сказано в сообщении
Газета Haaretz пишет, что мирных жителей поселения просят пройти в убежища и запереть все двери. Некоторые израильтяне взяты в плен, по вопросу их освобождения ведутся переговоры, передает телеканал 360.
Утром 7 апреля Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», объявленной палестинским движением ХАМАС. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить ответные удары. Также страна объявила о полной блокаде сектора, не поставляя туда воду, еду, электричество, топливо и медикаменты.
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