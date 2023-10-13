JP: палестинцы зашли в еврейское религиозное поселение Маале-Михмас

14 октября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Палестинцы вошли в поселение Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. «Рано утром террористы проникли в Маале-Михмас. Это поселение на Западном берегу», — сказано в сообщении издания . Газета Haaretz пишет, что мирных жителей поселения просят пройти в убежища и запереть все двери. Некоторые израильтяне взяты в плен, по вопросу их освобождения ведутся переговоры, передает телеканал 360. Утром 7 апреля Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», объявленной палестинским движением ХАМАС. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить ответные удары. Также страна объявила о полной блокаде сектора, не поставляя туда воду, еду, электричество, топливо и медикаменты.

Палестинцы зашли в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. «Рано утром террористы проникли в Маале-Михмас. Это поселение на Западном берегу», — сказано в сообщении издания. Газета Haaretz пишет, что мирных жителей поселения просят пройти в убежища и запереть все двери. Некоторые израильтяне взяты в плен, по вопросу их освобождения ведутся переговоры, передает телеканал 360. Утром 7 апреля Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках операции «Потоп Аль-Аксы», объявленной палестинским движением ХАМАС. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней Израиль взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить ответные удары. Также страна объявила о полной блокаде сектора, не поставляя туда воду, еду, электричество, топливо и медикаменты.