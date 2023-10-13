Пермяк получил срок, наехав автобусом на пешехода

14 октября 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к полутора годам ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд приговорил жителя Перми, наехавшего на автобусе на пешехода, к ограничению свободы на полтора года. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на полтора года, а также дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на тот же срок. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы, как нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в документе. Водитель автобуса на регулируемом пешеходном переходе не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и допустил на нее наезд управляемым им транспортным средством. В результате ДТП женщина получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил жителя Перми, наехавшего на автобусе на пешехода, к ограничению свободы на полтора года. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на полтора года, а также дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на тот же срок. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы, как нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в документе. Водитель автобуса на регулируемом пешеходном переходе не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и допустил на нее наезд управляемым им транспортным средством. В результате ДТП женщина получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.