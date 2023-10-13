13 октября 2023

Пермяк получил срок, наехав автобусом на пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил виновного к полутора годам ограничения свободы Фото:

Суд приговорил жителя Перми, наехавшего на автобусе на пешехода, к ограничению свободы на полтора года. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на полтора года, а также дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на тот же срок. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы, как нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в документе.

Водитель автобуса на регулируемом пешеходном переходе не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и допустил на нее наезд управляемым им транспортным средством. В результате ДТП женщина получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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Суд приговорил жителя Перми, наехавшего на автобусе на пешехода, к ограничению свободы на полтора года. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на полтора года, а также дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на тот же срок. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы, как нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в документе. Водитель автобуса на регулируемом пешеходном переходе не снизил скорость, не уступил дорогу пешеходу и допустил на нее наезд управляемым им транспортным средством. В результате ДТП женщина получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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