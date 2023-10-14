Израиль озвучил число заложников у боевиков в секторе Газа

ЦАХАЛ: боевики ХАМАС удерживают более 120 заложников в Газе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Израиле появилась информация о количестве заложников в секторе Газа
В Израиле появилась информация о количестве заложников в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики палестинского движения ХАМАС удерживают более 120 заложников в секторе Газа. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на своей странице в соцсети X.

«Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у террористической организации ХАМАС. Заложников держат в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия провела рейды в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников. Также израильские военные продолжили наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики палестинского движения ХАМАС удерживают более 120 заложников в секторе Газа. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на своей странице в соцсети X. «Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у террористической организации ХАМАС. Заложников держат в Газе», — говорится в сообщении. Ранее израильская армия провела рейды в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников. Также израильские военные продолжили наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...