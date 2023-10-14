Израиль озвучил число заложников у боевиков в секторе Газа

В Израиле появилась информация о количестве заложников в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Боевики палестинского движения ХАМАС удерживают более 120 заложников в секторе Газа. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила на своей странице в соцсети X.
«Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у террористической организации ХАМАС. Заложников держат в Газе», — говорится в сообщении.
Ранее израильская армия провела рейды в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников. Также израильские военные продолжили наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, передает RT.
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