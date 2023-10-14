Удары нанесены в ответ на минометный огонь со стороны Ливана (фото из архива)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Ранее сегодня (в субботу 14 октября) авиация, артиллерия и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным объектам организации „Хезболла“ в Ливане. Удары совершены в ответ на минометные снаряды, выпущенные по израильской территории ранее», — сообщили в официальном
Ранее израильские военные заявили, что по ним было выпущено несколько десятков минометных снарядов с территории Ливана. Часть снарядов попала на территорию Израиля.
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