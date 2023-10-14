ЦАХАЛ нанес удар по боевикам «Хезболлы» в Ливане. Видео 14 октября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 + Удары нанесены в ответ на минометный огонь со стороны Ливана (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. «Ранее сегодня (в субботу 14 октября) авиация, артиллерия и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным объектам организации „Хезболла“ в Ливане. Удары совершены в ответ на минометные снаряды, выпущенные по израильской территории ранее», — сообщили в официальном telegram-канале военного ведомства. Ранее израильские военные заявили, что по ним было выпущено несколько десятков минометных снарядов с территории Ливана. Часть снарядов попала на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. «Ранее сегодня (в субботу 14 октября) авиация, артиллерия и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным объектам организации „Хезболла“ в Ливане. Удары совершены в ответ на минометные снаряды, выпущенные по израильской территории ранее», — сообщили в официальном telegram-канале военного ведомства. Ранее израильские военные заявили, что по ним было выпущено несколько десятков минометных снарядов с территории Ливана. Часть снарядов попала на территорию Израиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям