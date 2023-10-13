В Челябинской области в ДТП на трассе погиб ребенок. Видео

14 октября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Семья из трех человек погибла в ночном ДТП в Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около Сатки в ДТП с грузовым автомобилем погибла семья, в том числе семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России в telegram-канале. «[Авария произошла] 13 октября около 22:40 часов на 1684 км автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района. В результате ДТП в автомобиле „Киа“ водитель 1986 г. р. и его пассажиры женщина 1985 г. р. и несовершеннолетний мальчик 7 лет погибли на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ с полуприцепом на спуске не выбрал безопасную скорость. Автопоезд занесло на встречную полосу, где он столкнулся с машиной «Киа РИО», которую дальше отбросило под попутно двигающийся другой грузовой автомобиль ШАКМАН. Водитель и пассажир легковой машины, в том числе семилетний мальчик, погибли на месте.

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около Сатки в ДТП с грузовым автомобилем погибла семья, в том числе семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России в telegram-канале. «[Авария произошла] 13 октября около 22:40 часов на 1684 км автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района. В результате ДТП в автомобиле „Киа“ водитель 1986 г. р. и его пассажиры женщина 1985 г. р. и несовершеннолетний мальчик 7 лет погибли на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ с полуприцепом на спуске не выбрал безопасную скорость. Автопоезд занесло на встречную полосу, где он столкнулся с машиной «Киа РИО», которую дальше отбросило под попутно двигающийся другой грузовой автомобиль ШАКМАН. Водитель и пассажир легковой машины, в том числе семилетний мальчик, погибли на месте.