Губернатор Комарова: к 2025 году в ХМАО не должно быть бездомных животных

В Ханты-Мансийском автономном округе к 2025 году не должно остаться бездомных животных. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова на встрече с местными жителями в Нижневартовске.
«В 2025 году у нас [на территории ХМАО] не должно остаться ни одного животного без владельца. Речь идет о гражданах, которые берут на себя ответственность за содержание питомцев и о приютах, муниципальных или частных», — сказала губернатор, отвечая на вопрос горожанина о проблеме бездомных животных.
По мнению главы региона, граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание. Если люди не выполняют своих обязательств, к ним нужно применять наказание. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных. И пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.
Ранее губернатор Комарова заявила, что не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление глава региона сделала на встрече с горожанами в Нягани.
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