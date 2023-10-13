13 октября 2023

Губернатор Комарова: к 2025 году в ХМАО не должно быть бездомных животных

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание, считает Комарова Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе к 2025 году не должно остаться бездомных животных. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова на встрече с местными жителями в Нижневартовске.

«В 2025 году у нас [на территории ХМАО] не должно остаться ни одного животного без владельца. Речь идет о гражданах, которые берут на себя ответственность за содержание питомцев и о приютах, муниципальных или частных», — сказала губернатор, отвечая на вопрос горожанина о проблеме бездомных животных.

По мнению главы региона, граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание. Если люди не выполняют своих обязательств, к ним нужно применять наказание. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных. И пообещала, что все инициативы будут рассмотрены.

Ранее губернатор Комарова заявила, что не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление глава региона сделала на встрече с горожанами в Нягани.

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В Ханты-Мансийском автономном округе к 2025 году не должно остаться бездомных животных. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова на встрече с местными жителями в Нижневартовске. «В 2025 году у нас [на территории ХМАО] не должно остаться ни одного животного без владельца. Речь идет о гражданах, которые берут на себя ответственность за содержание питомцев и о приютах, муниципальных или частных», — сказала губернатор, отвечая на вопрос горожанина о проблеме бездомных животных. По мнению главы региона, граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание. Если люди не выполняют своих обязательств, к ним нужно применять наказание. Комарова предложила горожанам выступать со своими предложениями, направленными на решение проблемы бездомных животных. И пообещала, что все инициативы будут рассмотрены. Ранее губернатор Комарова заявила, что не будет строить «дворцы» для бездомных животных. Такое заявление глава региона сделала на встрече с горожанами в Нягани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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