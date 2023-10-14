Глава ХАМАС оправдался за смерти мирных израильтян

ХАМАС не планировал гибель мирных граждан в ходе войны с Израилем, уточнил Исмаил Хания
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинская группировка ХАМАС не преследовала цели убивать мирных гражданких в ходе противостояния с Израилем. Об этом заявил глава палестинского движения Исмаил Хания.
«ХАМАС не преследовал цели убивать гражданских во время операции», — подчеркнул Исмаил Хания. До этого американские журналисты писали, что боевики из ХАМАСа готовили нападение на школы в Израиле.
После начала войны с Израилем, боевики ХАМАС напали на людей, которые посещали музыкальный фестиваль Nature Party в стране. Тогда сообщалось о гибели 260 человек.
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