Глава ХАМАС оправдался за смерти мирных израильтян

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ХАМАС не планировал гибель мирных граждан в ходе войны с Израилем, уточнил Исмаил Хания Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинская группировка ХАМАС не преследовала цели убивать мирных гражданких в ходе противостояния с Израилем. Об этом заявил глава палестинского движения Исмаил Хания.

«ХАМАС не преследовал цели убивать гражданских во время операции», — подчеркнул Исмаил Хания. До этого американские журналисты писали, что боевики из ХАМАСа готовили нападение на школы в Израиле.

После начала войны с Израилем, боевики ХАМАС напали на людей, которые посещали музыкальный фестиваль Nature Party в стране. Тогда сообщалось о гибели 260 человек.

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Палестинская группировка ХАМАС не преследовала цели убивать мирных гражданких в ходе противостояния с Израилем. Об этом заявил глава палестинского движения Исмаил Хания. «ХАМАС не преследовал цели убивать гражданских во время операции», — подчеркнул Исмаил Хания. До этого американские журналисты писали, что боевики из ХАМАСа готовили нападение на школы в Израиле. После начала войны с Израилем, боевики ХАМАС напали на людей, которые посещали музыкальный фестиваль Nature Party в стране. Тогда сообщалось о гибели 260 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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