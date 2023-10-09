Россиянин спасся от боевиков ХАМАС на фестивале Nature Party

10 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Мужчина добрался до Тель-Авива живым и невредимым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россиянин, посетивший музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, спасся от участников группировки ХАМАС, расстреливавших мирных людей. Об этом рассказал сам гражданин России. «Я смотрю: летят ракеты, их взрывает „Купол“, слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Не понимал, что происходит», — передает слова мужчины «Лента.ру». Позже россиянин на машине отправился к главной дороге, где заметил группировку ХАМАС, расстреливавших автомобили граждан. Мужчине удалось укрыться в одном из поселений до прибытия израильской армии, благодаря которой стало спокойнее. В конце концов участник фестиваля выбрался из горячей точки и доехал до Тель-Авива невредимым. «В момент объявления срочно покинуть фестиваль многие люди начали сворачивать палатки, из-за чего совершили ошибку. Это могло стоить им жизни», — подытожил он. Ранее стало известно, что 27-летний житель Сестрорецка Андрей Козлов пропал без вести после атаки ХАМАС на фестивале Nature Party. На мероприятии мужчина работал охранником. В последний раз, когда россиянин выходил на связь, он сообщил, что вокруг него собралось много террористов.

Россиянин, посетивший музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, спасся от участников группировки ХАМАС, расстреливавших мирных людей. Об этом рассказал сам гражданин России. «Я смотрю: летят ракеты, их взрывает „Купол“, слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Не понимал, что происходит», — передает слова мужчины «Лента.ру». Позже россиянин на машине отправился к главной дороге, где заметил группировку ХАМАС, расстреливавших автомобили граждан. Мужчине удалось укрыться в одном из поселений до прибытия израильской армии, благодаря которой стало спокойнее. В конце концов участник фестиваля выбрался из горячей точки и доехал до Тель-Авива невредимым. «В момент объявления срочно покинуть фестиваль многие люди начали сворачивать палатки, из-за чего совершили ошибку. Это могло стоить им жизни», — подытожил он. Ранее стало известно, что 27-летний житель Сестрорецка Андрей Козлов пропал без вести после атаки ХАМАС на фестивале Nature Party. На мероприятии мужчина работал охранником. В последний раз, когда россиянин выходил на связь, он сообщил, что вокруг него собралось много террористов.