13 октября 2023

В ЯНАО водителя иномарки увезла скорая после ДТП с «Газелью». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, неотложка, скорая помошь
Водитель иномарки получил травмы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Таежная столкнулись автомобили «Газель» и Hyundai. По информации Госавтоинспекции округа, водителя легковушки с травмами увезли в медицинское учреждение.

«Новоуренгойские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на пересечении улиц Ямальская и Таежная. В результате столкновения „Газели“ с Hyundai водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями. На территории округа в последние дни идет мокрый снег и дожди.

Ранее в Тарко-Сале (ЯНАО) на парковке около «Пурмаркет Сервис» водитель автомобиля Nissan сбил пешехода. Мужчина 1977 года рождения получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В Новом Уренгое столкнулись «Газель» и Hyundai
В Новом Уренгое столкнулись «Газель» и Hyundai

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Таежная столкнулись автомобили «Газель» и Hyundai. По информации Госавтоинспекции округа, водителя легковушки с травмами увезли в медицинское учреждение. «Новоуренгойские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на пересечении улиц Ямальская и Таежная. В результате столкновения „Газели“ с Hyundai водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями. На территории округа в последние дни идет мокрый снег и дожди. Ранее в Тарко-Сале (ЯНАО) на парковке около «Пурмаркет Сервис» водитель автомобиля Nissan сбил пешехода. Мужчина 1977 года рождения получил травмы и был доставлен в медучреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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