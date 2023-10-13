Водитель иномарки получил травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Таежная столкнулись автомобили «Газель» и Hyundai. По информации Госавтоинспекции округа, водителя легковушки с травмами увезли в медицинское учреждение.

«Новоуренгойские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на пересечении улиц Ямальская и Таежная. В результате столкновения „Газели“ с Hyundai водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями. На территории округа в последние дни идет мокрый снег и дожди.

Ранее в Тарко-Сале (ЯНАО) на парковке около «Пурмаркет Сервис» водитель автомобиля Nissan сбил пешехода. Мужчина 1977 года рождения получил травмы и был доставлен в медучреждение.