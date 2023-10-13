В Новом Уренгое (ЯНАО) на пересечении улиц Ямальская и Таежная столкнулись автомобили «Газель» и Hyundai. По информации Госавтоинспекции округа, водителя легковушки с травмами увезли в медицинское учреждение.
«Новоуренгойские автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на пересечении улиц Ямальская и Таежная. В результате столкновения „Газели“ с Hyundai водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями. На территории округа в последние дни идет мокрый снег и дожди.
Ранее в Тарко-Сале (ЯНАО) на парковке около «Пурмаркет Сервис» водитель автомобиля Nissan сбил пешехода. Мужчина 1977 года рождения получил травмы и был доставлен в медучреждение.
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