14 октября 2023
13 октября 2023

Свердловские автоинспекторы отстранили от управления десятки водителей

Свердловские инспекторы поймали 70 водителей-нарушителей за первый день рейда
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД проходит по всей Свердловской области Фото:

Свердловские инспекторы ДПС отстранили около 70 водителей за первые сутки профилактического мероприятия «Стоп-контроль». Об этом рассказали в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

«За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления почти 70 водителей. Из них 31 был в состоянии алкогольного опьянения, 35 не имели права на управление, трое были ранее лишены водительских прав», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало о массовых проверках водителей на дорогах Свердловской области, которые стартовали 13 октября. Мероприятие проходит в режиме сплошных проверок на трассах региона и выездов из муниципальных образований.

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Свердловские инспекторы ДПС отстранили около 70 водителей за первые сутки профилактического мероприятия «Стоп-контроль». Об этом рассказали в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. «За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления почти 70 водителей. Из них 31 был в состоянии алкогольного опьянения, 35 не имели права на управление, трое были ранее лишены водительских прав», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало о массовых проверках водителей на дорогах Свердловской области, которые стартовали 13 октября. Мероприятие проходит в режиме сплошных проверок на трассах региона и выездов из муниципальных образований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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