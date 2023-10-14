Свердловские автоинспекторы отстранили от управления десятки водителей

Свердловские инспекторы ДПС отстранили около 70 водителей за первые сутки профилактического мероприятия «Стоп-контроль». Об этом рассказали в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
«За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления почти 70 водителей. Из них 31 был в состоянии алкогольного опьянения, 35 не имели права на управление, трое были ранее лишены водительских прав», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о массовых проверках водителей на дорогах Свердловской области, которые стартовали 13 октября. Мероприятие проходит в режиме сплошных проверок на трассах региона и выездов из муниципальных образований.
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