Израиль пообещал не обстреливать жителей Газы при эвакуации

ЦАХАЛ пообещала не обстреливать гуманитарный коридор на юге сектора Газа

15 октября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ призвала мирных жителей переместиться в безопасную часть сектора Газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль разрешил открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри. Он отметил, что армия Израиля не будет устраивать обстрелы во время эвакуации. «Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальной странице в соцсети X. ЦАХАЛ призвала мирных граждан сектора Газа переместиться на юг из северной части региона. Израиль призвал около одного млн палестинцев покинуть земли на севере сектора Газа. Однако глава Палестины Махмуд Аббас сообщил об отказе перемещения граждан города со своей территории.

Израиль разрешил открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10.00 по 13.00. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри. Он отметил, что армия Израиля не будет устраивать обстрелы во время эвакуации. «Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальной странице в соцсети X. ЦАХАЛ призвала мирных граждан сектора Газа переместиться на юг из северной части региона. Израиль призвал около одного млн палестинцев покинуть земли на севере сектора Газа. Однако глава Палестины Махмуд Аббас сообщил об отказе перемещения граждан города со своей территории.