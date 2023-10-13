Израиль объявил эвакуацию части сектора Газа: главные события седьмого дня войны

Израиль призвал порядка 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа
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Богданов, призывы израильского правительства об эвакуации людей из сектора Газа являются нарушением прав человека Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль призвал около 1 млн палестинцев покинуть территорию на севере сектора Газа. Подобное является нарушением прав человека. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 13 октября.

  • Правительство Израиля призвало примерно 1 млн человек покинуть север сектора Газа. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Подобное действие является нарушением прав человека.
  • В секторе Газа из-за атак Израиля погибло 1 537 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. Ранения получили 6 612 человек.
  • Боевики палестинского движения ХАМАС признались, что планировали нападение на Израиль еще с 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда. С 2022 года боевики начали интенсивную подготовку. Они изучали тактику и стратегию ЦАХАЛ.
  • Погибло 13 заложников из-за ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает telegram-канал Sabereen plus, близкий к палестинскому движению ХАМАС. Среди них находились иностранные граждане.
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  • Боевики движения ХАМАС выпустили 150 ракет. Об этом рассказали представители движения. Это произошло во время мощной ракетной атаки на израильский город Ашкелон, который находится рядом с сектором Газа.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном рассказал, как можно завершить войну Израиля и Палестины. Для этого нужно создать два отдельных государства с четкими границами.
  • Россияне, уехавшие из РФ в 2022 году на фоне СВО, подлежат мобилизации в ряды израильской армии. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Это будет сделано в том случае, когда уехавшие из России получат новое гражданство.
  • Египетская армия начала стягивать свои силы к границе с территорией сектора Газа. Заявление об этом сделал высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, который пожелал остаться анонимным.
  • Количество погибших россиян на фоне войны Палестины и Израиля продолжает расти. Об этом сообщает посольство РФ в Израиле. Количество пропавших без вести россиян остается стабильным. На данный момент их насчитывается 12 человек.

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Израиль призвал около 1 млн палестинцев покинуть территорию на севере сектора Газа. Подобное является нарушением прав человека. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 13 октября.
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