Израиль объявил эвакуацию части сектора Газа: главные события седьмого дня войны

Израиль призвал порядка 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа

13 октября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Израиль призвал около 1 млн палестинцев покинуть территорию на севере сектора Газа. Подобное является нарушением прав человека. URA.RU приводит главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к вечеру 13 октября.