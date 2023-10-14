14 октября 2023

Президент Палестины Аббас заявил о полном отказе от перемещения жителей из Газы

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Палестинцы не собираются покидать сектор Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Руководитель Палестины Махмуд Аббас заявил об отказе перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива. Аббас заявил о полном отказе от перемещения населения сектора Газа со своей земли», — говорится в документе, опубликованном палестинским руководством.

Ранее Израиль обратился к жителям северной части сектора Газа с предложением покинуть территорию из-за планируемого сухопутного наступления ЦАХАЛ. ООН признала предложение об эвакуации жителей преступлением против человечности.

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Руководитель Палестины Махмуд Аббас заявил об отказе перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. «В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива. Аббас заявил о полном отказе от перемещения населения сектора Газа со своей земли», — говорится в документе, опубликованном палестинским руководством. Ранее Израиль обратился к жителям северной части сектора Газа с предложением покинуть территорию из-за планируемого сухопутного наступления ЦАХАЛ. ООН признала предложение об эвакуации жителей преступлением против человечности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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