Президент Палестины Аббас заявил о полном отказе от перемещения жителей из Газы

Руководитель Палестины Махмуд Аббас заявил об отказе перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
«В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива. Аббас заявил о полном отказе от перемещения населения сектора Газа со своей земли», — говорится в документе, опубликованном палестинским руководством.
Ранее Израиль обратился к жителям северной части сектора Газа с предложением покинуть территорию из-за планируемого сухопутного наступления ЦАХАЛ. ООН признала предложение об эвакуации жителей преступлением против человечности.
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