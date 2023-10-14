Самолет, летевший из Перми в Сочи, совершил вынужденную посадку

Самолет совершил незапланированную посадку в Уфе
Самолет авиакомпании «Победа», летевший 15 октября из Перми в Сочи, совершил вынужденную посадку на аэродроме в Уфе. Информация об этом опубликована в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«Самолет B-737-800, RA-73297, рейс PBD-366 Пермь (Большое Савино) — Сочи сделал 15 октября в 05 ч. 38 мин. незапланированную посадку на аэродром Уфы. Причина — отключение автопилота», — указано в посте.
Посадка в Уфе прошла благополучно. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в аэропорты Перми и Уфы, а также в авиакомпанию «Победа». Ответы ожидаются.
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