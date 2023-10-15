У Шнурова украл 5,5 млн рублей близкий человек

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Презентация песни Сергея Шнурова для "Спокойной ночи, малыши!", ТАСС. Москва, шнуров сергей
Бывшая помощница Шнурова украла более 5,5 млн рублей Фото:

У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены украли более 5,5 миллиона рублей. Известно, что в хищении подозревают бывшую помощницу Шнурова Анастасию Кулигину.

«Столичная полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы „Ленинград“ Сергея Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн руб», — передают журналисты «Коммерсанта». Там добавили, что в деянии обвиняется бывшая помощница артиста Анастасия Кулигина, которая в настоящий момент находится под домашним арестом. По одной из версий, она переводила деньги с доверенного ей счета жены Шнурова на свой, а также украла 3,5 миллиона рублей наличными, которые певец заработал за выступление.

В материале отмечают, Кулигина отрицает хищение наличных. Однако признала факт того, что вольно обращалась со счетом жены Шнурова.

Уголовное дело о хищении денежных средств было возбуждено 7 декабря 2022 года. Сейчас защита требует провести дополнительное расследование и следственный эксперимент.

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У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены украли более 5,5 миллиона рублей. Известно, что в хищении подозревают бывшую помощницу Шнурова Анастасию Кулигину. «Столичная полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы „Ленинград“ Сергея Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн руб», — передают журналисты «Коммерсанта». Там добавили, что в деянии обвиняется бывшая помощница артиста Анастасия Кулигина, которая в настоящий момент находится под домашним арестом. По одной из версий, она переводила деньги с доверенного ей счета жены Шнурова на свой, а также украла 3,5 миллиона рублей наличными, которые певец заработал за выступление. В материале отмечают, Кулигина отрицает хищение наличных. Однако признала факт того, что вольно обращалась со счетом жены Шнурова. Уголовное дело о хищении денежных средств было возбуждено 7 декабря 2022 года. Сейчас защита требует провести дополнительное расследование и следственный эксперимент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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