У Шнурова украл 5,5 млн рублей близкий человек

У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены украли более 5,5 миллиона рублей. Известно, что в хищении подозревают бывшую помощницу Шнурова Анастасию Кулигину.
«Столичная полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы „Ленинград“ Сергея Шнурова и его жены Ольги более 5,5 млн руб», — передают журналисты «Коммерсанта». Там добавили, что в деянии обвиняется бывшая помощница артиста Анастасия Кулигина, которая в настоящий момент находится под домашним арестом. По одной из версий, она переводила деньги с доверенного ей счета жены Шнурова на свой, а также украла 3,5 миллиона рублей наличными, которые певец заработал за выступление.
В материале отмечают, Кулигина отрицает хищение наличных. Однако признала факт того, что вольно обращалась со счетом жены Шнурова.
Уголовное дело о хищении денежных средств было возбуждено 7 декабря 2022 года. Сейчас защита требует провести дополнительное расследование и следственный эксперимент.
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