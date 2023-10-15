15 октября 2023

В Сенате США заявили об угрозе войны с Ираном

Американский сенатор Грэм предлагает позволить США вести войну против Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
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США рассматривают возможность боевых действий против Ирана Фото:
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Сенат США рассмотрит резолюцию, которая позволит Вашингтону вести военные действия против Ирана. Соответствующее предложение намерен внести в верхнюю палату Конгресса сенатор от республиканской партии Линдси Грэм.

«Если „Хезболла“, являющаяся прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат США, которая позволит нам вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса», — заявил Грэм в эфире телеканала NBC.

Грэм подчеркнул, что готов готов применить военную силу, чтобы прекратить финансирование «Хезболла» и ХАМАС. «Большая денег для этих организаций поступают из Ирана. Вот источник проблемы», — добавил сенатор.

Власти США не исключают участие Ирана в палестино-израильском конфликте. По словам советника по нацбезопасности Джейка Салливана, Иран предпочтет напрямую участвовать в текущем конфликте.

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Сенат США рассмотрит резолюцию, которая позволит Вашингтону вести военные действия против Ирана. Соответствующее предложение намерен внести в верхнюю палату Конгресса сенатор от республиканской партии Линдси Грэм. «Если „Хезболла“, являющаяся прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат США, которая позволит нам вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса», — заявил Грэм в эфире телеканала NBC. Грэм подчеркнул, что готов готов применить военную силу, чтобы прекратить финансирование «Хезболла» и ХАМАС. «Большая денег для этих организаций поступают из Ирана. Вот источник проблемы», — добавил сенатор. Власти США не исключают участие Ирана в палестино-израильском конфликте. По словам советника по нацбезопасности Джейка Салливана, Иран предпочтет напрямую участвовать в текущем конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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