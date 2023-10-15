В Сенате США заявили об угрозе войны с Ираном

Сенат США рассмотрит резолюцию, которая позволит Вашингтону вести военные действия против Ирана. Соответствующее предложение намерен внести в верхнюю палату Конгресса сенатор от республиканской партии Линдси Грэм.
«Если „Хезболла“, являющаяся прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат США, которая позволит нам вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса», — заявил Грэм в эфире телеканала
Грэм подчеркнул, что готов готов применить военную силу, чтобы прекратить финансирование «Хезболла» и ХАМАС. «Большая денег для этих организаций поступают из Ирана. Вот источник проблемы», — добавил сенатор.
Власти США не исключают участие Ирана в палестино-израильском конфликте. По словам советника по нацбезопасности Джейка Салливана, Иран предпочтет напрямую участвовать в текущем конфликте.
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