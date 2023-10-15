В США заявили о возможности расширения войны Израиля и ХАМАС

Салливан: США не исключают участие Ирана в войне Израиля с Палестиной
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Мы не можем исключать, что Иран предпочтет поучаствовать в войне, заявил Салливан Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти США не исключают участие Ирана в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил советник президента штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы не можем исключать, что Иран предпочтет каким-либо образом напрямую поучаствовать в войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС», — сказал Салливан. Его слова прозвучали в эфире телеканала CBS.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара заявил, что власти Ирана намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. По его словам, в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа «завтра может быть поздно».

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Власти США не исключают участие Ирана в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил советник президента штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. «Мы не можем исключать, что Иран предпочтет каким-либо образом напрямую поучаствовать в войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС», — сказал Салливан. Его слова прозвучали в эфире телеканала CBS. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара заявил, что власти Ирана намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. По его словам, в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа «завтра может быть поздно».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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