В США заявили о возможности расширения войны Израиля и ХАМАС

Власти США не исключают участие Ирана в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил советник президента штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем исключать, что Иран предпочтет каким-либо образом напрямую поучаствовать в войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС», — сказал Салливан. Его слова прозвучали в эфире телеканала CBS.
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара заявил, что власти Ирана намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся. По его словам, в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа «завтра может быть поздно».
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