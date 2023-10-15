Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России 16 октября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 + Симоньян высказалась о нелегкой судьбе Анны Ахматовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян привела в пример поэтессу Анну Ахматову, уехавшим из России звездам. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столько по сравнению со своей блистательной юностью», — сказала Симоньян. Ранее URA.RU сообщало о высказывании официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о россиянах, уехавших в Израиль после начала СВО. Она назвала их «испуганными патриотами». Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян привела в пример поэтессу Анну Ахматову, уехавшим из России звездам. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столько по сравнению со своей блистательной юностью», — сказала Симоньян. Ранее URA.RU сообщало о высказывании официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о россиянах, уехавших в Израиль после начала СВО. Она назвала их «испуганными патриотами». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям