15 октября 2023

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян высказалась о нелегкой судьбе Анны Ахматовой Фото:

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян привела в пример поэтессу Анну Ахматову, уехавшим из России звездам. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столько по сравнению со своей блистательной юностью», — сказала Симоньян.

Ранее URA.RU сообщало о высказывании официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о россиянах, уехавших в Израиль после начала СВО. Она назвала их «испуганными патриотами».

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Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян привела в пример поэтессу Анну Ахматову, уехавшим из России звездам. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столько по сравнению со своей блистательной юностью», — сказала Симоньян. Ранее URA.RU сообщало о высказывании официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о россиянах, уехавших в Израиль после начала СВО. Она назвала их «испуганными патриотами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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