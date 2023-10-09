Захарова высмеяла россиян, сбежавших в Израиль после начала СВО

10 октября 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что мир наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «испуганными патриотами» россиян, уехавших в Израиль после начала специальной военной операции. Она заявила, что мир наблюдает за «гибкостью либеральной принципиальности». «„Испуганные патриоты“ подтвердили свое звание, вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин. Мир с широко открытыми глазами наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее россияне, которые сбежали в Израиль из-за СВО и мобилизации, рассказали об атаках палестинской группировки ХАМАС. По их словам, они проснулись утром из-за звука сирен и взрывов. Супруги дважды спускались в бомбоубежище из-за атак.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «испуганными патриотами» россиян, уехавших в Израиль после начала специальной военной операции. Она заявила, что мир наблюдает за «гибкостью либеральной принципиальности». «„Испуганные патриоты“ подтвердили свое звание, вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин. Мир с широко открытыми глазами наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее россияне, которые сбежали в Израиль из-за СВО и мобилизации, рассказали об атаках палестинской группировки ХАМАС. По их словам, они проснулись утром из-за звука сирен и взрывов. Супруги дважды спускались в бомбоубежище из-за атак.