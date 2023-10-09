09 октября 2023

Захарова высмеяла россиян, сбежавших в Израиль после начала СВО

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова заявила, что мир наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «испуганными патриотами» россиян, уехавших в Израиль после начала специальной военной операции. Она заявила, что мир наблюдает за «гибкостью либеральной принципиальности».

«„Испуганные патриоты“ подтвердили свое звание, вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин. Мир с широко открытыми глазами наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее россияне, которые сбежали в Израиль из-за СВО и мобилизации, рассказали об атаках палестинской группировки ХАМАС. По их словам, они проснулись утром из-за звука сирен и взрывов. Супруги дважды спускались в бомбоубежище из-за атак.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «испуганными патриотами» россиян, уехавших в Израиль после начала специальной военной операции. Она заявила, что мир наблюдает за «гибкостью либеральной принципиальности». «„Испуганные патриоты“ подтвердили свое звание, вновь испугавшись и уезжая уже из новых родин. Мир с широко открытыми глазами наблюдает за гибкостью либеральной принципиальности», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее россияне, которые сбежали в Израиль из-за СВО и мобилизации, рассказали об атаках палестинской группировки ХАМАС. По их словам, они проснулись утром из-за звука сирен и взрывов. Супруги дважды спускались в бомбоубежище из-за атак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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