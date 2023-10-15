15 октября 2023
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В Перми жителей Мотовилихи ждет массовое отключение воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Водоснабжение в Мотовилихинском районе отключат на сутки Фото:

В Мотовилихинском районе Перми на этой неделе значительная часть жителей останется без водоснабжения на сутки. Об этом сообщают в компании «Новогор-Прикамье».

«С 10:00 18 октября до 10:00 19 октября для подключения к централизованной сети вновь построенного участка водопровода будет временно отключен участок водопровода диаметром 30 мм. Без воды: м/р Вышка-1, ул. Восстания 43, 71, ул. Висимская 1, 2, 2а, 4а, 5, 7, 15, 17, 13, 21, ул. Республиканская 8, 13, 15, 17, 17а, 12, 16, 23, 29, 31, 35, ул. Красная площадь 1, 4а, ул. Малая Висимская 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Зенкова 10, 13, 1, 1а, 4б/1», — говорится на сайте коммунальщиков.

Также с 17 по 18 октября воды не будет на ул. Крупской. А именно в домах 82, 84, 86, 87, 89 и 93. С 19 по 20 октября водоснабжение отключат в центре Перми. Это коснется жителей ул. Г. Звезда, 73, 75, 60, 77, 79, ул. П.Осипенко,43, 46 (школа), 1а, 44, 45, 50, 51, 51а, 52, 53, ул. Белинского, 47, 49, 51, 47а, ул. Сибирская, 67, 71, 73, Комсомольский пр-т, 70а, 66, 68.

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В Мотовилихинском районе Перми на этой неделе значительная часть жителей останется без водоснабжения на сутки. Об этом сообщают в компании «Новогор-Прикамье». «С 10:00 18 октября до 10:00 19 октября для подключения к централизованной сети вновь построенного участка водопровода будет временно отключен участок водопровода диаметром 30 мм. Без воды: м/р Вышка-1, ул. Восстания 43, 71, ул. Висимская 1, 2, 2а, 4а, 5, 7, 15, 17, 13, 21, ул. Республиканская 8, 13, 15, 17, 17а, 12, 16, 23, 29, 31, 35, ул. Красная площадь 1, 4а, ул. Малая Висимская 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Зенкова 10, 13, 1, 1а, 4б/1», — говорится на сайте коммунальщиков. Также с 17 по 18 октября воды не будет на ул. Крупской. А именно в домах 82, 84, 86, 87, 89 и 93. С 19 по 20 октября водоснабжение отключат в центре Перми. Это коснется жителей ул. Г. Звезда, 73, 75, 60, 77, 79, ул. П.Осипенко,43, 46 (школа), 1а, 44, 45, 50, 51, 51а, 52, 53, ул. Белинского, 47, 49, 51, 47а, ул. Сибирская, 67, 71, 73, Комсомольский пр-т, 70а, 66, 68.
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