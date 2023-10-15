Пермяки жалуются на отключение воды из-за водоканала, о котором они не просили

У жителей регулярно с конца августа отключают свет и воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Средняя Курья в Перми местные жители жалуются на постоянные отключения воды, света и на пробки на дорогах из-за строительства нового водоканала. При этом местные жители не высказывали желания на подключения к новой сети и заявок не оставляли. Об этом URA.RU рассказал местный житель Виталий.

«Начали строительство водопровода якобы по заявке жителей. Связывались с „Водоканалом“, есть две заявки от магазина „Пятерочка“, от жителей непосредственно нет. Водоканал делают по улице Борцов Революции, раскапывают проезжую часть, соответственно, проблема с пробками по утрам и вечерам», — рассказал собеседник. Также по словам Виталия, в микрорайоне с начала сентября стали регулярно отключать электричество.

Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие «Пермводоканал», а подрядчикам — частная компания «Вертикаль». Стоимость работ составляет 250 млн рублей. По плану, работы должны завершить в декабре 2023 года. По словам собеседника агентства, строительство водоканала в проекте у властей было уже давно, но тогда было обязательное требование по строительству коллектора. Недавно это требование убрали, что заметно снизило стоимость работ, после чего появился подрядчик. В пресс-службу городской администрации и «Пермводоканала» направлен запрос.

Сейчас местные жители требуют пересмотра проекта. Пермяки хотят, чтобы компания снизила объем выполняемых работ, чтобы у местных жителей реже отключали воду и электричество.