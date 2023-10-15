15 октября 2023

Пермяки жалуются на отключение воды из-за водоканала, о котором они не просили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
У жителей регулярно с конца августа отключают свет и воду Фото:

В микрорайоне Средняя Курья в Перми местные жители жалуются на постоянные отключения воды, света и на пробки на дорогах из-за строительства нового водоканала. При этом местные жители не высказывали желания на подключения к новой сети и заявок не оставляли. Об этом URA.RU рассказал местный житель Виталий.

«Начали строительство водопровода якобы по заявке жителей. Связывались с „Водоканалом“, есть две заявки от магазина „Пятерочка“, от жителей непосредственно нет. Водоканал делают по улице Борцов Революции, раскапывают проезжую часть, соответственно, проблема с пробками по утрам и вечерам», — рассказал собеседник. Также по словам Виталия, в микрорайоне с начала сентября стали регулярно отключать электричество.

Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие «Пермводоканал», а подрядчикам — частная компания «Вертикаль». Стоимость работ составляет 250 млн рублей. По плану, работы должны завершить в декабре 2023 года. По словам собеседника агентства, строительство водоканала в проекте у властей было уже давно, но тогда было обязательное требование по строительству коллектора. Недавно это требование убрали, что заметно снизило стоимость работ, после чего появился подрядчик. В пресс-службу городской администрации и «Пермводоканала» направлен запрос.

Сейчас местные жители требуют пересмотра проекта. Пермяки хотят, чтобы компания снизила объем выполняемых работ, чтобы у местных жителей реже отключали воду и электричество.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Средняя Курья в Перми местные жители жалуются на постоянные отключения воды, света и на пробки на дорогах из-за строительства нового водоканала. При этом местные жители не высказывали желания на подключения к новой сети и заявок не оставляли. Об этом URA.RU рассказал местный житель Виталий. «Начали строительство водопровода якобы по заявке жителей. Связывались с „Водоканалом“, есть две заявки от магазина „Пятерочка“, от жителей непосредственно нет. Водоканал делают по улице Борцов Революции, раскапывают проезжую часть, соответственно, проблема с пробками по утрам и вечерам», — рассказал собеседник. Также по словам Виталия, в микрорайоне с начала сентября стали регулярно отключать электричество. Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие «Пермводоканал», а подрядчикам — частная компания «Вертикаль». Стоимость работ составляет 250 млн рублей. По плану, работы должны завершить в декабре 2023 года. По словам собеседника агентства, строительство водоканала в проекте у властей было уже давно, но тогда было обязательное требование по строительству коллектора. Недавно это требование убрали, что заметно снизило стоимость работ, после чего появился подрядчик. В пресс-службу городской администрации и «Пермводоканала» направлен запрос. Сейчас местные жители требуют пересмотра проекта. Пермяки хотят, чтобы компания снизила объем выполняемых работ, чтобы у местных жителей реже отключали воду и электричество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...