Лось спровоцировал массовое ДТП с жертвами на челябинской трассе. Фото

16 октября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Из-за лося на трассе сразу три автомобиля попали в аварию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону 16 октября, два автомобиля перевернулось после того, как врезались в животное, третий получил повреждения. «Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося. После чего совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Далее на животное совершили наезд два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате автомобиль Hyundai совершил опрокидывание», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что инцидент произошел на 107 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург в Каслинском районе. Животное не смогло выжить в череде столкновений. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести. Большегруз улетел в кювет после того, как врезался в лося Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Автомобиль одного из участников ДТП получил серьезные повреждения Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Третий участник ДТП перевернулся из-за животного Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону 16 октября, два автомобиля перевернулось после того, как врезались в животное, третий получил повреждения. «Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося. После чего совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Далее на животное совершили наезд два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате автомобиль Hyundai совершил опрокидывание», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что инцидент произошел на 107 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург в Каслинском районе. Животное не смогло выжить в череде столкновений. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.