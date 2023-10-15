15 октября 2023
14 октября 2023

Лось спровоцировал массовое ДТП с жертвами на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Из-за лося на трассе сразу три автомобиля попали в аварию Фото:

Лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону 16 октября, два автомобиля перевернулось после того, как врезались в животное, третий получил повреждения.

«Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося. После чего совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Далее на животное совершили наезд два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате автомобиль Hyundai совершил опрокидывание», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что инцидент произошел на 107 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург в Каслинском районе. Животное не смогло выжить в череде столкновений. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.

Большегруз улетел в кювет после того, как врезался в лося
Большегруз улетел в кювет после того, как врезался в лося
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Автомобиль одного из участников ДТП получил серьезные повреждения
Автомобиль одного из участников ДТП получил серьезные повреждения
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Третий участник ДТП перевернулся из-за животного
Третий участник ДТП перевернулся из-за животного
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Лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону 16 октября, два автомобиля перевернулось после того, как врезались в животное, третий получил повреждения. «Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося. После чего совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Далее на животное совершили наезд два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате автомобиль Hyundai совершил опрокидывание», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что инцидент произошел на 107 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург в Каслинском районе. Животное не смогло выжить в череде столкновений. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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