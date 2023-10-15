Лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону 16 октября, два автомобиля перевернулось после того, как врезались в животное, третий получил повреждения.
«Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося. После чего совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Далее на животное совершили наезд два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате автомобиль Hyundai совершил опрокидывание», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Там отметили, что инцидент произошел на 107 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург в Каслинском районе. Животное не смогло выжить в череде столкновений. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.
Большегруз улетел в кювет после того, как врезался в лося
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Автомобиль одного из участников ДТП получил серьезные повреждения
Лось стал виновником массового ДТП на трассе в Каслинском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону 16 октября, два автомобиля перевернулось после того, как врезались в животное, третий получил повреждения. «Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося. После чего совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Далее на животное совершили наезд два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai. В результате автомобиль Hyundai совершил опрокидывание», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что инцидент произошел на 107 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург в Каслинском районе. Животное не смогло выжить в череде столкновений. Автомобили получили механические повреждения, водители — травмы разной степени тяжести.