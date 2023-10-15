Курганское правительство отправило новую бизнес-миссию в Китай

16 октября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены поедут в провинцию Шаньдун, находящуюся в КНР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представители областного правительства отправили сотрудников пяти курганских компаний с новой бизнес-миссией в Китай. Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «С 23 по 26 октября представители пяти курганских предприятий — ООО „Лига 5-С“, ООО „Фруктолайн Экспорт“, ООО „Локсодонта“, ООО „Просеково“ и ООО „Бентизол“ — будут налаживать деловые контакты с зарубежными партнерами из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Программа бизнес-миссии включает посещение профильных предприятий по видам деятельности гостей и проведение деловых переговоров в формате B2B», — указано в сообщении. Бизнес-миссию помогли организовать Инвестиционное агентство Курганской области и Союз «Торгово-промышленная палата Курганской области» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В инвестагентстве пояснили, что сотрудники организации ищут потенциальных партнеров для каждой компании, участвующей в бизнес-миссии. В правительстве отметили, что новых партнеров компаниям ищут по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Ранее он заявил о создании в Кургане российско-китайского центра для развития экономических отношений между странами.

Представители областного правительства отправили сотрудников пяти курганских компаний с новой бизнес-миссией в Китай. Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «С 23 по 26 октября представители пяти курганских предприятий — ООО „Лига 5-С“, ООО „Фруктолайн Экспорт“, ООО „Локсодонта“, ООО „Просеково“ и ООО „Бентизол“ — будут налаживать деловые контакты с зарубежными партнерами из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Программа бизнес-миссии включает посещение профильных предприятий по видам деятельности гостей и проведение деловых переговоров в формате B2B», — указано в сообщении. Бизнес-миссию помогли организовать Инвестиционное агентство Курганской области и Союз «Торгово-промышленная палата Курганской области» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В инвестагентстве пояснили, что сотрудники организации ищут потенциальных партнеров для каждой компании, участвующей в бизнес-миссии. В правительстве отметили, что новых партнеров компаниям ищут по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Ранее он заявил о создании в Кургане российско-китайского центра для развития экономических отношений между странами.