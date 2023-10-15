15 октября 2023
14 октября 2023

Курганское правительство отправило новую бизнес-миссию в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
Курганские бизнесмены поедут в провинцию Шаньдун, находящуюся в КНР Фото:

Представители областного правительства отправили сотрудников пяти курганских компаний с новой бизнес-миссией в Китай. Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области.

«С 23 по 26 октября представители пяти курганских предприятий — ООО „Лига 5-С“, ООО „Фруктолайн Экспорт“, ООО „Локсодонта“, ООО „Просеково“ и ООО „Бентизол“ — будут налаживать деловые контакты с зарубежными партнерами из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Программа бизнес-миссии включает посещение профильных предприятий по видам деятельности гостей и проведение деловых переговоров в формате B2B», — указано в сообщении.

Бизнес-миссию помогли организовать Инвестиционное агентство Курганской области и Союз «Торгово-промышленная палата Курганской области» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В инвестагентстве пояснили, что сотрудники организации ищут потенциальных партнеров для каждой компании, участвующей в бизнес-миссии.

В правительстве отметили, что новых партнеров компаниям ищут по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Ранее он заявил о создании в Кургане российско-китайского центра для развития экономических отношений между странами.

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Представители областного правительства отправили сотрудников пяти курганских компаний с новой бизнес-миссией в Китай. Данная информация размещена на сайте правительства Курганской области. «С 23 по 26 октября представители пяти курганских предприятий — ООО „Лига 5-С“, ООО „Фруктолайн Экспорт“, ООО „Локсодонта“, ООО „Просеково“ и ООО „Бентизол“ — будут налаживать деловые контакты с зарубежными партнерами из провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Программа бизнес-миссии включает посещение профильных предприятий по видам деятельности гостей и проведение деловых переговоров в формате B2B», — указано в сообщении. Бизнес-миссию помогли организовать Инвестиционное агентство Курганской области и Союз «Торгово-промышленная палата Курганской области» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В инвестагентстве пояснили, что сотрудники организации ищут потенциальных партнеров для каждой компании, участвующей в бизнес-миссии. В правительстве отметили, что новых партнеров компаниям ищут по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Ранее он заявил о создании в Кургане российско-китайского центра для развития экономических отношений между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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