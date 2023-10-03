Шумков заявил о создании российско-китайского центра в Кургане

Шумков рассказал о создании российско-китайского центра в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на базе Торгово-промышленной палаты создают российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Как продолжение реализации совместных проектов региона с КНР создаем российско-китайский центр на базе ТПП. В его задачи будет входить развитие экономических отношений, а также реализация гуманитарных проектов», — написал глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков презентовал Курганскую область китайским топ-менеджерам. В ходе российско-китайской биржи контактов глава региона пообещал помочь с деньгами местным компаниям, сотрудничающим с Китаем.