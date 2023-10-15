15 октября 2023
14 октября 2023

В Кургане создадут два технопарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский технопарк Кванториум. Курган, лупа, кванториум
Новые технопарки планируют создать в 2024 году Фото:

В Кургане в 2024 году планируют создать два новых детских технопарка. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В 2024 году в Кургане планируется создать еще два детских технопарка. Этот формат зарекомендовал себя очень хорошо с точки зрения прививания у детей тяги к техническим специальностям и наукам, выбора будущей профессии», — сообщил Шумков.

Один из технопарков появится в гимназии №31. Там для обучения учеников техническим навыкам отремонтируют и оснастят оборудованием пристрой, который сейчас не используется. Губернатор отмечал, что в этом образовательном учреждении учатся 2200 детей.

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В Кургане в 2024 году планируют создать два новых детских технопарка. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В 2024 году в Кургане планируется создать еще два детских технопарка. Этот формат зарекомендовал себя очень хорошо с точки зрения прививания у детей тяги к техническим специальностям и наукам, выбора будущей профессии», — сообщил Шумков. Один из технопарков появится в гимназии №31. Там для обучения учеников техническим навыкам отремонтируют и оснастят оборудованием пристрой, который сейчас не используется. Губернатор отмечал, что в этом образовательном учреждении учатся 2200 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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