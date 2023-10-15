В Кургане создадут два технопарка

16 октября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Новые технопарки планируют создать в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 2024 году планируют создать два новых детских технопарка. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В 2024 году в Кургане планируется создать еще два детских технопарка. Этот формат зарекомендовал себя очень хорошо с точки зрения прививания у детей тяги к техническим специальностям и наукам, выбора будущей профессии», — сообщил Шумков. Один из технопарков появится в гимназии №31. Там для обучения учеников техническим навыкам отремонтируют и оснастят оборудованием пристрой, который сейчас не используется. Губернатор отмечал, что в этом образовательном учреждении учатся 2200 детей.

В Кургане в 2024 году планируют создать два новых детских технопарка. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В 2024 году в Кургане планируется создать еще два детских технопарка. Этот формат зарекомендовал себя очень хорошо с точки зрения прививания у детей тяги к техническим специальностям и наукам, выбора будущей профессии», — сообщил Шумков. Один из технопарков появится в гимназии №31. Там для обучения учеников техническим навыкам отремонтируют и оснастят оборудованием пристрой, который сейчас не используется. Губернатор отмечал, что в этом образовательном учреждении учатся 2200 детей.