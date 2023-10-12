12 октября 2023

В пристрое курганской гимназии сделают технопарк

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Визит Председателя Правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова в Технопарк «Университетский». Екатеринбург, технопарк университетский
Ученики гимназии №31 смогут заниматься в пришкольном технопарке (фото из архива) Фото:

В пристрое гимназии №31 Кургана планируют создать технопарк для обучения учеников техническим навыкам. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«Гимназия № 31. Два корпуса. Контракт на ремонт двухлетний. Договорились о том, что одновременно с ремонтом приведем в порядок территорию и решим вопрос о создании технопарка при школе в здании пристроя рядом. Сейчас оно не используется. А нам надо, чтобы 2200 ребятишек, которые занимаются в школе, получили не только чистую красивую школу после ремонта, но и доступ к высококлассному оборудованию с целью развития технических навыков и помощи в выборе будущей профессии», — написал Шумков.

Ранее администрация города Кургана сообщала о проведении капитального ремонта в здании гимназии №31. Там проведен ремонт подвала. Полностью будут обновлены пищеблок, электропроводка, сантехника, система водоотведения. В настоящее время на сайте госзакупок размещено несколько тендеров на поставку оборудования в классы и пищеблок.

Губернатор Вадим Шумков побывал в гимназии №31, в простое которой планируют создать технопарк
Губернатор Вадим Шумков побывал в гимназии №31, в простое которой планируют создать технопарк
В гимназии №31 Вадим Шумков провел выездное совещание по вопросам капремонта
В гимназии №31 Вадим Шумков провел выездное совещание по вопросам капремонта

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В пристрое гимназии №31 Кургана планируют создать технопарк для обучения учеников техническим навыкам. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Гимназия № 31. Два корпуса. Контракт на ремонт двухлетний. Договорились о том, что одновременно с ремонтом приведем в порядок территорию и решим вопрос о создании технопарка при школе в здании пристроя рядом. Сейчас оно не используется. А нам надо, чтобы 2200 ребятишек, которые занимаются в школе, получили не только чистую красивую школу после ремонта, но и доступ к высококлассному оборудованию с целью развития технических навыков и помощи в выборе будущей профессии», — написал Шумков. Ранее администрация города Кургана сообщала о проведении капитального ремонта в здании гимназии №31. Там проведен ремонт подвала. Полностью будут обновлены пищеблок, электропроводка, сантехника, система водоотведения. В настоящее время на сайте госзакупок размещено несколько тендеров на поставку оборудования в классы и пищеблок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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