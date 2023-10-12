В пристрое курганской гимназии сделают технопарк

В пристрое гимназии №31 Кургана планируют создать технопарк для обучения учеников техническим навыкам. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».
«Гимназия № 31. Два корпуса. Контракт на ремонт двухлетний. Договорились о том, что одновременно с ремонтом приведем в порядок территорию и решим вопрос о создании технопарка при школе в здании пристроя рядом. Сейчас оно не используется. А нам надо, чтобы 2200 ребятишек, которые занимаются в школе, получили не только чистую красивую школу после ремонта, но и доступ к высококлассному оборудованию с целью развития технических навыков и помощи в выборе будущей профессии», — написал Шумков.
Ранее администрация города Кургана сообщала о проведении капитального ремонта в здании гимназии №31. Там проведен ремонт подвала. Полностью будут обновлены пищеблок, электропроводка, сантехника, система водоотведения. В настоящее время на сайте госзакупок размещено несколько тендеров на поставку оборудования в классы и пищеблок.
Губернатор Вадим Шумков побывал в гимназии №31, в простое которой планируют создать технопарк
В пристрое гимназии №31 Кургана планируют создать технопарк для обучения учеников техническим навыкам. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Гимназия № 31. Два корпуса. Контракт на ремонт двухлетний. Договорились о том, что одновременно с ремонтом приведем в порядок территорию и решим вопрос о создании технопарка при школе в здании пристроя рядом. Сейчас оно не используется. А нам надо, чтобы 2200 ребятишек, которые занимаются в школе, получили не только чистую красивую школу после ремонта, но и доступ к высококлассному оборудованию с целью развития технических навыков и помощи в выборе будущей профессии», — написал Шумков. Ранее администрация города Кургана сообщала о проведении капитального ремонта в здании гимназии №31. Там проведен ремонт подвала. Полностью будут обновлены пищеблок, электропроводка, сантехника, система водоотведения. В настоящее время на сайте госзакупок размещено несколько тендеров на поставку оборудования в классы и пищеблок.