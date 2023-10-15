Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области устроили для местных журналистов испытания, где последние, в том числе, искали пострадавших и тушили пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях.
«Журналисты на время одевали экипировку пожарного-спасателя, проходили полосу препятствий. В том числе им нужно было подниматься по пожарной лестнице и переворачивать шину от грузовика. Также они тушили огонь с помощью огнетушителей и искали пострадавших в дымокамере с нулевой видимостью», — сообщил корреспондент.
В пресс-службе ведомства объяснили, что так журналисты смогли ощутить тяжесть труда пожарных. ГУ МЧС впервые провело подобные соревнования для представителей СМИ.
Перед испытаниями сотрудники МЧС провели разминку для журналистов
Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области устроили для местных журналистов испытания, где последние, в том числе, искали пострадавших и тушили пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях. «Журналисты на время одевали экипировку пожарного-спасателя, проходили полосу препятствий. В том числе им нужно было подниматься по пожарной лестнице и переворачивать шину от грузовика. Также они тушили огонь с помощью огнетушителей и искали пострадавших в дымокамере с нулевой видимостью», — сообщил корреспондент. В пресс-службе ведомства объяснили, что так журналисты смогли ощутить тяжесть труда пожарных. ГУ МЧС впервые провело подобные соревнования для представителей СМИ.