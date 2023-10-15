Такие соревнования для курганских журналистов провели впервые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области устроили для местных журналистов испытания, где последние, в том числе, искали пострадавших и тушили пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях.

«Журналисты на время одевали экипировку пожарного-спасателя, проходили полосу препятствий. В том числе им нужно было подниматься по пожарной лестнице и переворачивать шину от грузовика. Также они тушили огонь с помощью огнетушителей и искали пострадавших в дымокамере с нулевой видимостью», — сообщил корреспондент.

В пресс-службе ведомства объяснили, что так журналисты смогли ощутить тяжесть труда пожарных. ГУ МЧС впервые провело подобные соревнования для представителей СМИ.

Перед испытаниями сотрудники МЧС провели разминку для журналистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время испытаний сотрудникам СМИ предстояло подняться по пожарной лестнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также им предстояло спуститься вниз по столбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU