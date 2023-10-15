15 октября 2023
14 октября 2023

Пожарные устроили испытания для курганских журналистов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган
Такие соревнования для курганских журналистов провели впервые Фото:

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области устроили для местных журналистов испытания, где последние, в том числе, искали пострадавших и тушили пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях.

«Журналисты на время одевали экипировку пожарного-спасателя, проходили полосу препятствий. В том числе им нужно было подниматься по пожарной лестнице и переворачивать шину от грузовика. Также они тушили огонь с помощью огнетушителей и искали пострадавших в дымокамере с нулевой видимостью», — сообщил корреспондент.

В пресс-службе ведомства объяснили, что так журналисты смогли ощутить тяжесть труда пожарных. ГУ МЧС впервые провело подобные соревнования для представителей СМИ.

Веселые старты МЧС. Курган
Перед испытаниями сотрудники МЧС провели разминку для журналистов
Фото:
Веселые старты МЧС. Курган
Во время испытаний сотрудникам СМИ предстояло подняться по пожарной лестнице
Фото:
Веселые старты МЧС. Курган
Также им предстояло спуститься вниз по столбу
Фото:
Веселые старты МЧС. Курган
Журналисты лично тушили пожар
Фото:

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области устроили для местных журналистов испытания, где последние, в том числе, искали пострадавших и тушили пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на соревнованиях. «Журналисты на время одевали экипировку пожарного-спасателя, проходили полосу препятствий. В том числе им нужно было подниматься по пожарной лестнице и переворачивать шину от грузовика. Также они тушили огонь с помощью огнетушителей и искали пострадавших в дымокамере с нулевой видимостью», — сообщил корреспондент. В пресс-службе ведомства объяснили, что так журналисты смогли ощутить тяжесть труда пожарных. ГУ МЧС впервые провело подобные соревнования для представителей СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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