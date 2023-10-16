16 октября 2023

В Кургане полиция задержала депутата, которому приставы запретили водить машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, гибдд, дпс
Полиция задержала машину с курганским депутатом-должником Фото:

Сотрудники курганской полиции отреагировали на жалобу гражданина и задержали автомобиль с депутатом, которому приставы временно ограничили использование прав. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона.

«Сотрудники полиции при получении информации о факте управления автомобилем, за рулем которого находился гражданин, ограниченный в праве управления, приняли меры к задержанию транспортного средства», — рассказали полицейские в ответ на запрос. Полицейские составили административный протокол.

В полицию поступил сигнал, что депутат гордумы Юрий Мартюшов ездит на автомобиле с ограничением по использованию водительского удостоверения. Санкции наложили приставы из-за долгов депутата после совершенного им ДТП. Как рассказали полицейские, протокол направлен для принятия решения по компетенции.

О том, что депутат ездит с ограничением по правам в ГИБДД несколько раз сообщал местный житель, которому депутат не выплачивал материальный и моральный ущерб. Затем он пожаловался руководству УМВД на отсутствие реакции со стороны полицейских. Спустя некоторое время депутат частично погасил долг.

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Сотрудники курганской полиции отреагировали на жалобу гражданина и задержали автомобиль с депутатом, которому приставы временно ограничили использование прав. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона. «Сотрудники полиции при получении информации о факте управления автомобилем, за рулем которого находился гражданин, ограниченный в праве управления, приняли меры к задержанию транспортного средства», — рассказали полицейские в ответ на запрос. Полицейские составили административный протокол. В полицию поступил сигнал, что депутат гордумы Юрий Мартюшов ездит на автомобиле с ограничением по использованию водительского удостоверения. Санкции наложили приставы из-за долгов депутата после совершенного им ДТП. Как рассказали полицейские, протокол направлен для принятия решения по компетенции. О том, что депутат ездит с ограничением по правам в ГИБДД несколько раз сообщал местный житель, которому депутат не выплачивал материальный и моральный ущерб. Затем он пожаловался руководству УМВД на отсутствие реакции со стороны полицейских. Спустя некоторое время депутат частично погасил долг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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