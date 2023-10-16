В Кургане полиция задержала депутата, которому приставы запретили водить машину

17 октября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Полиция задержала машину с курганским депутатом-должником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганской полиции отреагировали на жалобу гражданина и задержали автомобиль с депутатом, которому приставы временно ограничили использование прав. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона. «Сотрудники полиции при получении информации о факте управления автомобилем, за рулем которого находился гражданин, ограниченный в праве управления, приняли меры к задержанию транспортного средства», — рассказали полицейские в ответ на запрос. Полицейские составили административный протокол. В полицию поступил сигнал, что депутат гордумы Юрий Мартюшов ездит на автомобиле с ограничением по использованию водительского удостоверения. Санкции наложили приставы из-за долгов депутата после совершенного им ДТП. Как рассказали полицейские, протокол направлен для принятия решения по компетенции. О том, что депутат ездит с ограничением по правам в ГИБДД несколько раз сообщал местный житель, которому депутат не выплачивал материальный и моральный ущерб. Затем он пожаловался руководству УМВД на отсутствие реакции со стороны полицейских. Спустя некоторое время депутат частично погасил долг.

Сотрудники курганской полиции отреагировали на жалобу гражданина и задержали автомобиль с депутатом, которому приставы временно ограничили использование прав. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона. «Сотрудники полиции при получении информации о факте управления автомобилем, за рулем которого находился гражданин, ограниченный в праве управления, приняли меры к задержанию транспортного средства», — рассказали полицейские в ответ на запрос. Полицейские составили административный протокол. В полицию поступил сигнал, что депутат гордумы Юрий Мартюшов ездит на автомобиле с ограничением по использованию водительского удостоверения. Санкции наложили приставы из-за долгов депутата после совершенного им ДТП. Как рассказали полицейские, протокол направлен для принятия решения по компетенции. О том, что депутат ездит с ограничением по правам в ГИБДД несколько раз сообщал местный житель, которому депутат не выплачивал материальный и моральный ущерб. Затем он пожаловался руководству УМВД на отсутствие реакции со стороны полицейских. Спустя некоторое время депутат частично погасил долг.