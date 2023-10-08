08 октября 2023
07 октября 2023

Главе курганского УМВД Свинову пришлось разбираться в скандале с депутатом-должником

Курганец попросил главу УМВД Свинова разобраться в скандальном деле
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УМВД. Курган, свинов дмитрий
Глава курганского УМВД получил жалобу на подчиненных Фото:

Начальнику регионального УМВД Дмитрию Свинову пожаловались на сотрудников Госавтоинспекции, которые игнорировали обращения курганца. Инспекторов извещали, что депутат курганской гордумы водит автомобиль, хотя на его удостоверение наложили запрет приставы. Полицейские якобы не реагировали — это стало причиной обращения. О письме на имя руководителя полиции URA.RU сообщил сам автор.

«В сентябре я дважды сообщал в ГИБДД о депутате городской думы за рулем автомобиля. У него имеется ограничение на использование водительского удостоверения, но полицейские не реагировали — пришлось написать в УМВД», — рассказал горожанин. Собеседник редакции утверждает, что приставы блокировали права депутата, который не погашал долги после совершенного массового ДТП.

Пострадавший в той аварии водитель пытался известить о запрете сотрудников ГИБДД. Предположив, что его сообщения оставили без проверки — должник продолжал ездить — он пожаловался начальнику УМВД. «Вероятно, жалоба подействовала, потому что вскоре долг по моральному ущербу был частично погашен депутатом», — рассказал взыскатель.

Редакция обратилась за комментарием в УМВД региона. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому депутату придется заплатить ущерб из-за совершенного им ДТП. На депутата, не желавшего выплачивать материальный и моральный ущерб, жаловались вплоть до приемной президента страны.

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Начальнику регионального УМВД Дмитрию Свинову пожаловались на сотрудников Госавтоинспекции, которые игнорировали обращения курганца. Инспекторов извещали, что депутат курганской гордумы водит автомобиль, хотя на его удостоверение наложили запрет приставы. Полицейские якобы не реагировали — это стало причиной обращения. О письме на имя руководителя полиции URA.RU сообщил сам автор. «В сентябре я дважды сообщал в ГИБДД о депутате городской думы за рулем автомобиля. У него имеется ограничение на использование водительского удостоверения, но полицейские не реагировали — пришлось написать в УМВД», — рассказал горожанин. Собеседник редакции утверждает, что приставы блокировали права депутата, который не погашал долги после совершенного массового ДТП. Пострадавший в той аварии водитель пытался известить о запрете сотрудников ГИБДД. Предположив, что его сообщения оставили без проверки — должник продолжал ездить — он пожаловался начальнику УМВД. «Вероятно, жалоба подействовала, потому что вскоре долг по моральному ущербу был частично погашен депутатом», — рассказал взыскатель. Редакция обратилась за комментарием в УМВД региона. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганскому депутату придется заплатить ущерб из-за совершенного им ДТП. На депутата, не желавшего выплачивать материальный и моральный ущерб, жаловались вплоть до приемной президента страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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