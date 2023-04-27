В Кургане пожаловались на депутата гордумы, который не возмещает ущерб после ДТП

28 апреля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Курганский депутат попал в аварию без полиса ОСАГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской гордумы Юрий Мартюшов, ставший виновником массового ДТП, не спешит выплачивать ущерб пострадавшим в аварии. Об этом URA.RU рассказал один из участников происшествия. «Суды признали депутата Мартюшова виновным в ДТП. Уже возбуждены производства службой приставов на общую сумму более 380 тысяч рублей. Никаких признаков того, что виновник собирается выплатить ущерб, не наблюдается уже пару месяцев», — сообщил собеседник. Иски к депутату были поданы после массового ДТП. Происшествие по вине Мартюшова произошло летом 2022 года на улице Пушкина. После проезда перекрестка, внедорожник депутата врезался в стоящие машины, три из которых пострадали. У виновника не было полиса ОСАГО, и ему предложили добровольно возместить ущерб, однако депутат предложил обращаться в суд. Иски судом были удовлетворены. Служба приставов в середине февраля возбудила два исполнительных производства, однако они до сих пор не оплачены. Собеседник URA.RU опасается, что Мартюшов всякими способами пытается избежать наказания и оттянуть выплаты. Редакция обратилась к депутату. Мартюшов отказался от комментария, но сообщил, что собирается опротестовать решения о выплате ущерба.

Депутат курганской гордумы Юрий Мартюшов, ставший виновником массового ДТП, не спешит выплачивать ущерб пострадавшим в аварии. Об этом URA.RU рассказал один из участников происшествия. «Суды признали депутата Мартюшова виновным в ДТП. Уже возбуждены производства службой приставов на общую сумму более 380 тысяч рублей. Никаких признаков того, что виновник собирается выплатить ущерб, не наблюдается уже пару месяцев», — сообщил собеседник. Иски к депутату были поданы после массового ДТП. Происшествие по вине Мартюшова произошло летом 2022 года на улице Пушкина. После проезда перекрестка, внедорожник депутата врезался в стоящие машины, три из которых пострадали. У виновника не было полиса ОСАГО, и ему предложили добровольно возместить ущерб, однако депутат предложил обращаться в суд. Иски судом были удовлетворены. Служба приставов в середине февраля возбудила два исполнительных производства, однако они до сих пор не оплачены. Собеседник URA.RU опасается, что Мартюшов всякими способами пытается избежать наказания и оттянуть выплаты. Редакция обратилась к депутату. Мартюшов отказался от комментария, но сообщил, что собирается опротестовать решения о выплате ущерба.