Судебные приставы не могут найти имущество у курганского депутата

В Кургане приставы стали искать имущество депутата гордумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Судебные приставы не могут найти имущество у депутата курганской гордумы Юрия Мартюшова, чтобы взыскать деньги за причиненный ущерб за причиненное им ДТП. На возмещение рассчитывают потерпевшие, которые просили депутата возместить их потери в досудебном порядке. Об этом URA.RU рассказал один из них.

«Судебные приставы пока без особого успеха разыскивают имущество депутата Мартюшова, который не платит по исполнительным листам с середины февраля», — сообщил пострадавший в ДТП курганец. Мужчина написал жалобу и попросил наложить ограничение на водительское удостоверение депутата, чтобы ускорить возврат по долгам.

По данным собеседника, после жалобы приставы выехали к депутату, хотя ранее утверждали, что не могли дозвониться до него. Еще мужчине рассказали, что у депутата не могут обнаружить имущество. Также сотрудник УФССП предложила пострадавшему забрать жалобу. Позднее она сообщила, что нашли гараж, на который собираются накладывать ограничения.

Сам депутат в беседе с редакцией рассказал, что ему несколько дней назад звонили из службы приставов. Мартюшов намерен опротестовать решения судов.

Редакция URA.RU направила запрос в региональное УФССП с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе пояснили, что «в УФССП России по Курганской области находится исполнительное производство в отношении Ю.А. Мартюшова. После возбуждения исполнительного производства в рамках законодательства судебные приставы <…> приняли меры принудительного исполнения в соответствии c законом». Подробности по взысканию доступны лишь заинтересованным сторонам или их представителям. Также в ведомстве уточнили, что взыскатель предоставил приставам информацию о должнике и его бизнесе.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского депутата могут лишить мандата из-за жалоб курганца. Один из участников происшествия пожаловался, что Мартюшов не возмещает ущерб после ДТП, который случилось по вине депутата.