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В городах ЯНАО ожидается снег с дождем и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Екатеринбург, холодно, непогода, плохая погода, мокрый снег
В ЯНАО с 16 октября будет идти снег с дождем Фото:

Рабочая неделя в ЯНАО начнется с осадков в виде дождя и мокрого снега, однако температура воздуха в дневное время не опустится до минусовых значений. Как сообщается на сайте Gismeteo, осадки сохранятся в течение всей недели.

«В Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Надыме с 16 октября будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем от 1 до 8 градусов. Порывы ветра от 7 до 13 метров в секунду», — пишут синоптики.

В Салехарде и Лабытнанги температура днем будет не больше 4 градусов тепла, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Осадки ожидаются всей недели.

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Рабочая неделя в ЯНАО начнется с осадков в виде дождя и мокрого снега, однако температура воздуха в дневное время не опустится до минусовых значений. Как сообщается на сайте Gismeteo, осадки сохранятся в течение всей недели. «В Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Надыме с 16 октября будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем от 1 до 8 градусов. Порывы ветра от 7 до 13 метров в секунду», — пишут синоптики. В Салехарде и Лабытнанги температура днем будет не больше 4 градусов тепла, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Осадки ожидаются всей недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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