В городах ЯНАО ожидается снег с дождем и сильный ветер

В ЯНАО с 16 октября будет идти снег с дождем
Рабочая неделя в ЯНАО начнется с осадков в виде дождя и мокрого снега, однако температура воздуха в дневное время не опустится до минусовых значений. Как сообщается на сайте Gismeteo, осадки сохранятся в течение всей недели.
«В Новом Уренгое, Тарко-Сале, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Надыме с 16 октября будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем от 1 до 8 градусов. Порывы ветра от 7 до 13 метров в секунду», — пишут синоптики.
В Салехарде и Лабытнанги температура днем будет не больше 4 градусов тепла, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Осадки ожидаются всей недели.
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