15 октября 2023

Мэрию курганского округа заставляют заплатить сотни тысяч за нападение собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Собака покусала восьмилетнюю девочку Фото:

Представителей администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области обязали заплатить 250 тысяч рублей девочке, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщили представители областной прокуратуры.

«Судом в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — указано на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве объяснили, что в июле на восьмилетнюю девочку напала бродячая собака. Из-за этого здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, а также физические и нравственные страдания. По закону администрация муниципалитета обязана заниматься отловом бродячих животных. По этой причине прокурор района обратился в Каргапольский районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с администрации.

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Представителей администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области обязали заплатить 250 тысяч рублей девочке, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщили представители областной прокуратуры. «Судом в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — указано на сайте прокуратуры региона. В ведомстве объяснили, что в июле на восьмилетнюю девочку напала бродячая собака. Из-за этого здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, а также физические и нравственные страдания. По закону администрация муниципалитета обязана заниматься отловом бродячих животных. По этой причине прокурор района обратился в Каргапольский районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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