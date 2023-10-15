Мэрию курганского округа заставляют заплатить сотни тысяч за нападение собаки

16 октября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Собака покусала восьмилетнюю девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представителей администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области обязали заплатить 250 тысяч рублей девочке, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщили представители областной прокуратуры. «Судом в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — указано на сайте прокуратуры региона. В ведомстве объяснили, что в июле на восьмилетнюю девочку напала бродячая собака. Из-за этого здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, а также физические и нравственные страдания. По закону администрация муниципалитета обязана заниматься отловом бродячих животных. По этой причине прокурор района обратился в Каргапольский районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с администрации.

Представителей администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области обязали заплатить 250 тысяч рублей девочке, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщили представители областной прокуратуры. «Судом в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — указано на сайте прокуратуры региона. В ведомстве объяснили, что в июле на восьмилетнюю девочку напала бродячая собака. Из-за этого здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, а также физические и нравственные страдания. По закону администрация муниципалитета обязана заниматься отловом бродячих животных. По этой причине прокурор района обратился в Каргапольский районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с администрации.