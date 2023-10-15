Мэрию курганского округа заставляют заплатить сотни тысяч за нападение собаки

Представителей администрации Каргапольского муниципального округа Курганской области обязали заплатить 250 тысяч рублей девочке, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщили представители областной прокуратуры.
«Судом в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — указано на сайте прокуратуры региона.
В ведомстве объяснили, что в июле на восьмилетнюю девочку напала бродячая собака. Из-за этого здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, а также физические и нравственные страдания. По закону администрация муниципалитета обязана заниматься отловом бродячих животных. По этой причине прокурор района обратился в Каргапольский районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с администрации.
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