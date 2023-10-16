Губернатор Текслер позвал россиян на выставку о Челябинской области в Москве. Видео

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер рассказал о Челябинской области в видеоролике Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей страны посетить стенд региона на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Видео с приглашением Текслер разместил в своем личном telegram-канале.

«В годы Великой Отечественной войны наша область снабжала армию новой техникой, оружием, боеприпасами. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. На Южном Урале, благодаря нашему великому земляку Игорю Курчатову был построен первый в стране промышленный ядерный реактор, создан ядерный щит страны», — рассказал Алексей Текслер.

Увидеть достижения Челябинской области можно будет на выставке, которая начнет свою работу на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Международная выставка-форум «Россия» задумана как демонстрация главных достижений страны. Ее участниками станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей страны посетить стенд региона на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Видео с приглашением Текслер разместил в своем личном telegram-канале. «В годы Великой Отечественной войны наша область снабжала армию новой техникой, оружием, боеприпасами. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. На Южном Урале, благодаря нашему великому земляку Игорю Курчатову был построен первый в стране промышленный ядерный реактор, создан ядерный щит страны», — рассказал Алексей Текслер. Увидеть достижения Челябинской области можно будет на выставке, которая начнет свою работу на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Международная выставка-форум «Россия» задумана как демонстрация главных достижений страны. Ее участниками станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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