Губернатор Текслер позвал россиян на выставку о Челябинской области в Москве. Видео

16 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер рассказал о Челябинской области в видеоролике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей страны посетить стенд региона на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Видео с приглашением Текслер разместил в своем личном telegram-канале. «В годы Великой Отечественной войны наша область снабжала армию новой техникой, оружием, боеприпасами. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. На Южном Урале, благодаря нашему великому земляку Игорю Курчатову был построен первый в стране промышленный ядерный реактор, создан ядерный щит страны», — рассказал Алексей Текслер. Увидеть достижения Челябинской области можно будет на выставке, которая начнет свою работу на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Международная выставка-форум «Россия» задумана как демонстрация главных достижений страны. Ее участниками станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей страны посетить стенд региона на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Видео с приглашением Текслер разместил в своем личном telegram-канале. «В годы Великой Отечественной войны наша область снабжала армию новой техникой, оружием, боеприпасами. Именно тогда Челябинск стал легендарным Танкоградом. На Южном Урале, благодаря нашему великому земляку Игорю Курчатову был построен первый в стране промышленный ядерный реактор, создан ядерный щит страны», — рассказал Алексей Текслер. Увидеть достижения Челябинской области можно будет на выставке, которая начнет свою работу на ВДНХ 4 ноября — в День народного единства. Международная выставка-форум «Россия» задумана как демонстрация главных достижений страны. Ее участниками станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.