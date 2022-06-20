Силуанов допустил изменение налогов в России к 2025 году

20 июня 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов сообщил о возможном изменении налогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшие три года в России могут изменить налоговые ставки. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное, было бы неправильно. Мы проводим налоговые маневры, где-то увеличиваем налогообложение, где-то уменьшаем с учетом тех решений, которые требует сегодняшний период. В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения», — сказал Силуанов. Ранее первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил в разговоре с URA.RU уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Он отметил, что опасно отменять все налоги для граждан. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ближайшие три года в России могут изменить налоговые ставки. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное, было бы неправильно. Мы проводим налоговые маневры, где-то увеличиваем налогообложение, где-то уменьшаем с учетом тех решений, которые требует сегодняшний период. В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения», — сказал Силуанов. Ранее первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил в разговоре с URA.RU уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Он отметил, что опасно отменять все налоги для граждан.