Силуанов допустил изменение налогов в России к 2025 году

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов сообщил о возможном изменении налогов Фото:

В ближайшие три года в России могут изменить налоговые ставки. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное, было бы неправильно. Мы проводим налоговые маневры, где-то увеличиваем налогообложение, где-то уменьшаем с учетом тех решений, которые требует сегодняшний период. В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения», — сказал Силуанов.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил в разговоре с URA.RU уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Он отметил, что опасно отменять все налоги для граждан.

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В ближайшие три года в России могут изменить налоговые ставки. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное, было бы неправильно. Мы проводим налоговые маневры, где-то увеличиваем налогообложение, где-то уменьшаем с учетом тех решений, которые требует сегодняшний период. В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения», — сказал Силуанов. Ранее первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил в разговоре с URA.RU уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Он отметил, что опасно отменять все налоги для граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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