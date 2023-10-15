Суд наказал суши-бар в ХМАО за отказ впустить проверяющих

16 октября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал директора кафе в Ханты-Мансийске за воспрепятствование проведению проверки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Официальный сайт Роспотребнадзора сообщил, что руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля. «Потребитель пожаловался в прокуратуру округа на деятельность кафе „Язасуши“, где осуществляет деятельность ООО „С-Пом“, и прокуратура внесла требование проверить кафе, но должностное лицо ООО „С-Пом“ не допустило инспекторов в кафе. Суд признал директора предприятия виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа», — указано в публикации Роспотребнадзора. Провести проверку в суши-баре представителям госконтроля удалось через три дня. Инспекторы установили, что жалобы потребителя обоснованы. В адрес руководства кафе направили требование устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) закрыли бар «Синдикат» из-за жалоб жителей на шум. Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы.

Суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Официальный сайт Роспотребнадзора сообщил, что руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля. «Потребитель пожаловался в прокуратуру округа на деятельность кафе „Язасуши“, где осуществляет деятельность ООО „С-Пом“, и прокуратура внесла требование проверить кафе, но должностное лицо ООО „С-Пом“ не допустило инспекторов в кафе. Суд признал директора предприятия виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа», — указано в публикации Роспотребнадзора. Провести проверку в суши-баре представителям госконтроля удалось через три дня. Инспекторы установили, что жалобы потребителя обоснованы. В адрес руководства кафе направили требование устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) закрыли бар «Синдикат» из-за жалоб жителей на шум. Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы.