Суд наказал суши-бар в ХМАО за отказ впустить проверяющих

Суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Официальный сайт Роспотребнадзора сообщил, что руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля.
«Потребитель пожаловался в прокуратуру округа на деятельность кафе „Язасуши“, где осуществляет деятельность ООО „С-Пом“, и прокуратура внесла требование проверить кафе, но должностное лицо ООО „С-Пом“ не допустило инспекторов в кафе. Суд признал директора предприятия виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа», — указано в публикации Роспотребнадзора.
Провести проверку в суши-баре представителям госконтроля удалось через три дня. Инспекторы установили, что жалобы потребителя обоснованы. В адрес руководства кафе направили требование устранить нарушения.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) закрыли бар «Синдикат» из-за жалоб жителей на шум. Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.