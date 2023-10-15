15 октября 2023

Суд наказал суши-бар в ХМАО за отказ впустить проверяющих

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал директора кафе в Ханты-Мансийске за воспрепятствование проведению проверки Фото:

Суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Официальный сайт Роспотребнадзора сообщил, что руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля.

«Потребитель пожаловался в прокуратуру округа на деятельность кафе „Язасуши“, где осуществляет деятельность ООО „С-Пом“, и прокуратура внесла требование проверить кафе, но должностное лицо ООО „С-Пом“ не допустило инспекторов в кафе. Суд признал директора предприятия виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа», — указано в публикации Роспотребнадзора.

Провести проверку в суши-баре представителям госконтроля удалось через три дня. Инспекторы установили, что жалобы потребителя обоснованы. В адрес руководства кафе направили требование устранить нарушения.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) закрыли бар «Синдикат» из-за жалоб жителей на шум. Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы.

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Суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Официальный сайт Роспотребнадзора сообщил, что руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля. «Потребитель пожаловался в прокуратуру округа на деятельность кафе „Язасуши“, где осуществляет деятельность ООО „С-Пом“, и прокуратура внесла требование проверить кафе, но должностное лицо ООО „С-Пом“ не допустило инспекторов в кафе. Суд признал директора предприятия виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа», — указано в публикации Роспотребнадзора. Провести проверку в суши-баре представителям госконтроля удалось через три дня. Инспекторы установили, что жалобы потребителя обоснованы. В адрес руководства кафе направили требование устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) закрыли бар «Синдикат» из-за жалоб жителей на шум. Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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