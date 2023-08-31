В ХМАО закрылся караоке-бар из-за жалоб жителей на шум

Жители Нягани (ХМАО) пожаловались на громкую музыку, доносящуюся из соседнего караоке-бара «Синдикат». Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы. Заведение закрыли на один месяц. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.
«Жители одного из жилых домов обратились с жалобой на шум в ночное время от музыкального сопровождения деятельности караоке-бара „Синдикат“ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Проведена внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены нарушения нормативов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По решению суда деятельность заведения приостановлена на 30 суток.
В отношение бара заведено дело об административном правонарушении. Владельцев заведения обязали установить шумоизоляцию.
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