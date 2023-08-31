В ХМАО закрылся караоке-бар из-за жалоб жителей на шум

01 сентября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Владельцев караоке-бара обязали установить шумоизоляцию Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Нягани (ХМАО) пожаловались на громкую музыку, доносящуюся из соседнего караоке-бара «Синдикат». Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы. Заведение закрыли на один месяц. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. «Жители одного из жилых домов обратились с жалобой на шум в ночное время от музыкального сопровождения деятельности караоке-бара „Синдикат“ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Проведена внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены нарушения нормативов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По решению суда деятельность заведения приостановлена на 30 суток. В отношение бара заведено дело об административном правонарушении. Владельцев заведения обязали установить шумоизоляцию.

Жители Нягани (ХМАО) пожаловались на громкую музыку, доносящуюся из соседнего караоке-бара «Синдикат». Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы. Заведение закрыли на один месяц. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. «Жители одного из жилых домов обратились с жалобой на шум в ночное время от музыкального сопровождения деятельности караоке-бара „Синдикат“ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Проведена внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены нарушения нормативов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По решению суда деятельность заведения приостановлена на 30 суток. В отношение бара заведено дело об административном правонарушении. Владельцев заведения обязали установить шумоизоляцию.