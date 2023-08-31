31 августа 2023

В ХМАО закрылся караоке-бар из-за жалоб жителей на шум

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завтрак с представителями event-агентств в кафе "Калачи". Екатеринбург, микрофон, декорации, декор, интерьер, караоке, караоке бар черничные ночи, микрофоны
Владельцев караоке-бара обязали установить шумоизоляцию Фото:

Жители Нягани (ХМАО) пожаловались на громкую музыку, доносящуюся из соседнего караоке-бара «Синдикат». Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы. Заведение закрыли на один месяц. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«Жители одного из жилых домов обратились с жалобой на шум в ночное время от музыкального сопровождения деятельности караоке-бара „Синдикат“ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Проведена внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены нарушения нормативов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По решению суда деятельность заведения приостановлена на 30 суток.

В отношение бара заведено дело об административном правонарушении. Владельцев заведения обязали установить шумоизоляцию.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нягани (ХМАО) пожаловались на громкую музыку, доносящуюся из соседнего караоке-бара «Синдикат». Проверка установила, что уровень шума превышает допустимые нормативы. Заведение закрыли на один месяц. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. «Жители одного из жилых домов обратились с жалобой на шум в ночное время от музыкального сопровождения деятельности караоке-бара „Синдикат“ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Проведена внеплановая проверка, по итогам которой были выявлены нарушения нормативов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По решению суда деятельность заведения приостановлена на 30 суток. В отношение бара заведено дело об административном правонарушении. Владельцев заведения обязали установить шумоизоляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...