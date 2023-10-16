В Пермском крае ушла из жизни судья в почетной отставке Юлия Апрелева

Краснокамский городской суд выражает соболезнования родным и близким Юлии Апрелевой
В Пермском крае скончалась судья Краснокамского городского суда в почетной отставке Юлия Апрелева. Ей было 50 лет.
«Ушла из жизни судья Краснокамского городского суда Пермского края в почетной отставке Юлия Апрелева», — сообщается на сайте суда. В судебной системе Апрелева проработала восемь лет.
Сначала она была мировым судьей, затем с 2014 по 2018 годы, являлась судьей Краснокамского городского суда, откуда вышла в почетную отставку. «В годы работы Юлия Алексеевна качественно и своевременно отправляла правосудие, снискав авторитет и уважение среди судейского сообщества Прикамья», — отмечается в некрологе.
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