В Пермском крае ушла из жизни судья в почетной отставке Юлия Апрелева

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Краснокамский городской суд выражает соболезнования родным и близким Юлии Апрелевой Фото:

В Пермском крае скончалась судья Краснокамского городского суда в почетной отставке Юлия Апрелева. Ей было 50 лет.

«Ушла из жизни судья Краснокамского городского суда Пермского края в почетной отставке Юлия Апрелева», — сообщается на сайте суда. В судебной системе Апрелева проработала восемь лет.

Сначала она была мировым судьей, затем с 2014 по 2018 годы, являлась судьей Краснокамского городского суда, откуда вышла в почетную отставку. «В годы работы Юлия Алексеевна качественно и своевременно отправляла правосудие, снискав авторитет и уважение среди судейского сообщества Прикамья», — отмечается в некрологе.

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В Пермском крае скончалась судья Краснокамского городского суда в почетной отставке Юлия Апрелева. Ей было 50 лет. «Ушла из жизни судья Краснокамского городского суда Пермского края в почетной отставке Юлия Апрелева», — сообщается на сайте суда. В судебной системе Апрелева проработала восемь лет. Сначала она была мировым судьей, затем с 2014 по 2018 годы, являлась судьей Краснокамского городского суда, откуда вышла в почетную отставку. «В годы работы Юлия Алексеевна качественно и своевременно отправляла правосудие, снискав авторитет и уважение среди судейского сообщества Прикамья», — отмечается в некрологе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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