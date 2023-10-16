Путин обсудил с президентом Египта гуманитарную помощь Газе

16 октября 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Абдул-Фаттах Ас-Сиси и Владимир Путин обсудили ситуацию в секторе Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре необходимость оказания гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом рассказали в пресс-службе главы Египта «Путин и Ас-Сиси подчеркнули необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа», — сообщается на сайте египетского президента. Там добавили, что оба лидера сошлись на том, что доступ должен быть обеспечен в срочном порядке. Палестинское движение ХАМАС проникло на территорию Израиля 7 октября, что привело к объявлению войны со стороны Израиля. Возможно, в ближайшее время начнется гуманитарное перемирие в секторе Газа. Помощник генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что Египет прилагает все усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу. Путин также провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, в котором подчеркнул важность незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы, передает Life .

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре необходимость оказания гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом рассказали в пресс-службе главы Египта «Путин и Ас-Сиси подчеркнули необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа», — сообщается на сайте египетского президента. Там добавили, что оба лидера сошлись на том, что доступ должен быть обеспечен в срочном порядке. Палестинское движение ХАМАС проникло на территорию Израиля 7 октября, что привело к объявлению войны со стороны Израиля. Возможно, в ближайшее время начнется гуманитарное перемирие в секторе Газа. Помощник генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что Египет прилагает все усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу. Путин также провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, в котором подчеркнул важность незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы, передает Life.