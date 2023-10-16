Путин обсудил с президентом Египта гуманитарную помощь Газе

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, абдул-фаттах халил ас-сиси
Абдул-Фаттах Ас-Сиси и Владимир Путин обсудили ситуацию в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре необходимость оказания гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом рассказали в пресс-службе главы Египта

«Путин и Ас-Сиси подчеркнули необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа», — сообщается на сайте египетского президента. Там добавили, что оба лидера сошлись на том, что доступ должен быть обеспечен в срочном порядке.

Палестинское движение ХАМАС проникло на территорию Израиля 7 октября, что привело к объявлению войны со стороны Израиля. Возможно, в ближайшее время начнется гуманитарное перемирие в секторе Газа. Помощник генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что Египет прилагает все усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу. Путин также провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, в котором подчеркнул важность незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы, передает Life.

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Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре необходимость оказания гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом рассказали в пресс-службе главы Египта «Путин и Ас-Сиси подчеркнули необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа», — сообщается на сайте египетского президента. Там добавили, что оба лидера сошлись на том, что доступ должен быть обеспечен в срочном порядке. Палестинское движение ХАМАС проникло на территорию Израиля 7 октября, что привело к объявлению войны со стороны Израиля. Возможно, в ближайшее время начнется гуманитарное перемирие в секторе Газа. Помощник генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил, что Египет прилагает все усилия для доставки гуманитарной помощи в Газу. Путин также провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, в котором подчеркнул важность незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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